Cочинение «Осень в лесу»

Один раз мы с друзьями решили сходить в лес. Дело было осенью, в сентябре. Мы дождались воскресенья, взяли компас, чтобы не потеряться, и пошли. Бабушка сделала нам бутерброды, чтобы мы не проголодались. Нас было шестеро ребят с нашего двора и мы еще ни разу не ходили в лес без взрослых. Мы немножко волновались.



Сентябрь - это первый месяц осени. Осень, можно сказать, только начинается. Еще тепло, почти как летом. Деревья уже начали желтеть, но не все. Особенно хорошо это было видно в лесу: одно дерево стоит себе зеленое, даже и не думает окрашиваться в осенний цвет. А другое - уже желтое-желтое, и начинает сбрасывать листья. Они падают на тропинку и здорово шуршат под ногами. Мы решили, что когда будем уходить из леса, то соберем букеты из таких листьев и подарим их своим мамам.



Лес осенью очень красивый. Дышалось там хорошо, пели птицы. А некоторые птицы не пели, а трещали - это сороки, любят они потрещать-покричать на весь лес, завидев незнакомца. Это они других жителей леса предупреждают, что кто-то чужой пришел, будьте начеку.



Мы очень хотели встретить в лесу какое-то животное: увидеть лису с рыжим хвостом, или зайца-трусишку, или хотя бы колючего ежика. А особенно мы хотели встретить серого страшного волка и показать ему, что мы его совсем не боимся. Каждый из нас держал по большой удобной палке, которые мы прямо на краю леса сделали из больших сухих веток. Но никого такого нам не попалось, видно, сорока всех успела предупредить, чтобы спрятались получше.



Но зато нам попались грибы. Сначала один мальчик, который был в лесу впервые, закричал: "Ой, я что-то нашел!" Мы посмотрели - это был гриб. Эти грибы мне хорошо известны. Это очень хорошие грибы. Они яркого желтого цвета и у них немножко странная форма, они могут выглядеть как маленькие вазочки, но иногда - очень перекрученные. А самое приятное в этих грибах то, что они растут очень большими семейками, рассыпаются по всей полянке. Поэтому всем нам сразу нашлось занятие: мы очень тщательно осмотрели полянку и собрали несколько десятков этих симпатичных желтых грибочков. Они называются лисички. Вот как нам повезло: лисицу мы не встретили, но лисичек набрали.



Трава тоже начала желтеть, но была почти зеленой. Мы вышли на другой край леса, рядом с большим лугом на лугу. Там стоял большой стог сена. И мы решили сделать там привал. Мы отдохнули и пошли домой. Дорога домой почему-то оказалась короче, ведь мы немного устали и уже не останавливались, чтобы полюбоваться окрестностями. Дома бабушка пожарила нам наши грибы с картошкой. Они оказались очень вкусными.