Cочинение «Осень в моем городе. Сочинение – описание»

Я люблю осень. Утром я вывожу на прогулку свою овчарку Джерри. Мы идем безлюдной улицей к скверу. Воздух насыщен ароматом опавшей листвы, запахом костра, который тлел всю ночь. Я ловлю глазами письмо, которое падает, стараюсь его поймать, но не успеваю. Он медленно опускается к моим ногам. Джерри живо бегает между деревьями и, подбежав к сожженной листве, которая тлеет, Загреба лапой, а потом, возвратив ко мне, скулит, будто хочет что-то мне напомнить. У меня много воспоминаний, связанных с костром. Осенью мы с друзьями любимо раскладывать костер. У нас есть любимый уголок. Этот сквер заканчивается небольшим обрывом. Под ним течет узкая неглубокая река, которая похожая на ручей, который разлился. Один берег у нее развесистый, а второй – Отвесный. Именно на этом береге мы и раскладываем костер. Выбрали это место не случайно: оно находится далековато от жилья и людей, которые гуляют в сквере. Дым от костра не наносит никому вреда. Мы заранее собираем сухой хворост, листву, каштаны и желуди тоже, но о каштанах расскажу позднее. Костер разжигаем, когда темнеет. Остро пахнет рекой, сырой землей, но особенно приятный древесный запах листвы, которая лежит грудой на земле. Вот пламя костра вступает в силу, мы сидим полукругом и, будто очарованные, смотрим на пламя. Точатся бесконечные разговоры: кто-то рассказывает о школьных историях, припоминает лето, как весело отдыхали, где были, что делали. Где-то далеко уютно светятся окна домов, вокруг нас густая тьма. Искры от костра, будто звездочки, летят куда-то вверх.



Может, наш костер над рекой, будто маячок? Может, его кто-то видит и здрить нам? Мы начинаем бросать в огонь желуди и каштаны. Каштаны с трещанием лопаются, подпрыгивают, а мы смеемся. Дымок поднимается вверх, но он кажется коротким, поэтому нас окутала тьма. Он будто застревает в ветвях старой рябины, которая растет неподалеку. Вечерний отдых возле костра я люблю упоминать лед время утренней прогулки с собакой.