Cочинение «Осень в моем городе»

Рано утром я вывожу на прогулку свою собаку Герду на прогулку. Мы шагаем к скверу по безлюдной улице. Воздух полон ароматом костра, который тлел всю ночь и опавших листьев. Глазами я пытаюсь поймать письмо, которое падает, но не успеваю. Оно не спеша падает к моим ногам. Герда быстро бегает между деревьями, подбегает к тлеющей листве и начинает загребать лапой, а потом мчится ко мне и жалобно скулит, как будто хочет, чтобы во мне всплыли какие-то воспоминания. У меня их много, связанных с костром. Осенью с друзьями мы любим, разжигать костер. И у нас имеется любимое место. Тот сквер оканчивается маленьким обрывом. Под ним протекает узенькая речка, больше похожая на ручеек. Один берег у нее – отвесный, а другой – развесистый. Именно на этом берегу, мы и разжигаем костер. Это место мы выбрали не случайно: место это находится далеко от жилья людей, которые в этом сквере гуляют и поэтому дым от костра вред ни кому не приносит. Заранее мы собираем листву, каштаны, сухой хворост, желуди. Разжигаем костер, когда стемнеет. Аромат незабываемый сырой землей, рекой, но особенно запах листвы, которая находится на земле. Когда пламя костра становится мощным, мы сидим полукругом как будто зачарованные и смотрим на него. Начинаются долгие разговоры: кто-то вспоминает лето, где были, что делали, как было весело, кто рассказывает школьные истории. Далеко светятся в домах уютно окна, а вокруг нас густой мрак. И будто звезды летят вверх искры от костра.



А может, наш костер возле реки, будто маяк? А может, на него кто-то смотрит? И мы начинаем бросать в огонь каштаны и желуди. Каштаны с треском лопаются, а мы смеемся. Дым поднимается ввысь, но он кажется коротким, потому нас окутал мрак. Такой отдых вечером возле костра с друзьями я очень люблю и часто вспоминаю.