Cочинение «Осень в парке»

Каждое время года оставляет свой след в нашем парке: лето — шум густой листвы, зима — тишину дорожек, весна — веселый звон ручьев, а осень — осыпающееся золото.



Я люблю гулять с друзьями по осенним аллеям парка, усыпанным разноцветными листьями. Они шуршат и над головой, и под ногами. Вот круглый липовый листок, а резной вот — кленовый. Какие забавные у него зубчики. . . Собираем их и бросаем вверх — это салют осени.