Cочинение «Осень золотая»

Выгляните в окно: какая там беготня, какое многоголосие! Город не терпит пустоты. Жители его суетливы и редко умеют ценить красоту наполненных молчанием минут. Иное дело – деревня, утонувшая в шорохе листвы и шёпоте трав. Давайте заглянем за рамки полотна, вступим в чарующую тишину леса. . .

Осень в самом разгаре. Тонут в рыжем травяном болоте зелёные островки. Тонкие стволики белых берез – в огне золотого листопада. Тянут к серо–голубому небу обугленные сучья, просят пощады. А не тут–то было: нет спасения от наступающих северных ветров. Одни лишь ели сохранят до нового года пышный тёмно–зелёный убор.

Хотя, чего бояться грядущей зимы? Зачем трепетать каждым стебельком и листочком? Поглядите, как смело бежит вперед, из лета – в весну, тропинка–вьюнок! Как ласково льнут к ней тени стволов. Как тепла последняя улыбка солнца. Все точно говорят березкам: "Держитесь! За холодами обязательно придет оттепель!"