Cочинение «Осень»

Осень бывает разная: теплая и морозная, солнечная и слякотная. В осенние дни, когда сыплется мелкий дождь, который нудно стучит в окно, хочется забраться в большое уютное кресло у пылающей печи или камина, укрыться пледом и бесконечно долго смотреть на языки пламени, колыхающиеся в своем таинственном танце.



Но вот небо проясняется. Солнышко радует последним теплом, и все вокруг преображается. Сегодня один из таких дней. На дворе стоит жара, почти как летом. только холодный ветерок напоминает, что лето ушло безвозвратно. Я стою на пригорке и смотрю на лес.



Он охвачен желто-оранжевым пожаром, которым светятся в ярких солнечных лучах осины и березы. И среди этого пламени темной зеленью проступают островки сосен и елей. На увядающей траве сверкают нити паутины. Их всегда сравнивают с серебром. Но мне они больше напоминают жемчуг своим перламутровым блеском. Паутина разлетается повсюду. Одна легла мне на лицо, защекотав нос.



Вот такую осень я люблю. Хочется отправиться в лес. Просто так. Побродить по опадающей листве. Стоя вдалеке от леса, я ощущаю шорох листвы под ногами. Чувствую ее аромат. И, оставив все дела, я отправляюсь в лес.



Как здесь красиво! У меня нет слов, чтобы описать свой восторг. Бреду по лесу, не выбирая дороги. Опавшие листья шуршат. А тут под березой я вдруг замечаю грибы. Рыжики! Надо же, их не убили заморозки. А вон еще, и еще. Я снимаю с себя ветровку и складываю в нее находку. Вечером мама нажарит свежей, только что убранной с огорода картошки с грибами. А я буду вспоминать шорох листвы под ногами и блики солнца сквозь редеющие кроны.