Осень это очень красивое время. Но я люблю все времена года. Осенью падают листья, идут дожди. Это так замечательно,

золотые и лемоные листья. а вы знаете что лемоный это мой любимый цвет, я воопше люблю жолтый. Серые

листы тоже смотрятца очень кросиво. Но вы знаете такие малинькие красно оранжевые лесточки правда красиво? Но

ксожалению осень проходит незаметно и наступает зима. Но у осени было много приключений и она очень много знает.

Но некто незнает о земле больше чем зима. А дагодайтесь почему? Ведь зима странная новый год уже в декабре. А осень

очень кросивая пора и нужная человеку. Ведь что бы было если бы небыло осени? Когда бы люди собирали урожай? Когда

бы дети шли в школу, и вообше что бы стало с миром? Ведь тогда лето бы было холодное везде и всегда иле бы оно было дольше всего

целых 6ть месяцов. И осенью можно радоваться потомушто у ковота будет день рожденья. Подождите это получается то что есле не будет

осени то ктото неродится а ктото останется без день рожденья? Я кажется правильно понимаю? Но осень с другой стороны печальное время.

Ведь осенью листья оподают, умерают по другому. Какой ужас когда кончаются коникулы.

Ведь так? И вообше мне неочень хочется мерзнуть. ведь это такой ужас. Но с другой стороны как здорово кататься зимой с горок.

А первый снег он ведь тоже выпадают осенью. Ну ладно мне пора прощаться лутше позлушайте что говорят про осень лето, зима и весна.

- Зима. - Осень совсем нехолодная и токая мало знайка. - Лето. - Ненавижу холот и любознатильность темболее эти жолтые листья листья

должны быть зелеными. - Весна. - Осень это кокойто ужас и весна снег разтения расцветают а у нее наоборот все оподает. - Да осень ни

такуш все увожают. Но всётоке все вримена год