Cочинение «Осенние каникулы»

Я не люблю осень за ее плохую погоду и холодные ветра. Но однажды я попал осенью на природу, и понял, что это очень красивое время года. Причем, красота особенная, непохожая на весеннюю, когда все пробуждается. Мне нечасто удается побывать в лесу осенью, а в этом году одноклассник предложил провести каникулы у его родни в деревне. Вместе нам было веселее, да и помогать по хозяйству сподручнее.



В один из дней мы пошли с друзьями в лес за грибами. В это время можно застать сыроежки, белые грибы, подосиновики. Вообще, грибники любят осень за богатые урожаи. Нас более или менее научили различать грибы и показали, как правильно их срезать, а потом мы вооружились палками и пошли. Грибов было полно! Я быстро набрал пакет, но также быстро и выяснилось, что все они несъедобные. А один съедобный оказался настолько помятым, что его не стали класть в общую корзину. Вот так я узнал, что грибы складываются только в корзину – там они не мнутся.



Я ходил по лесу и думал, что в городе мы никогда не ощущаем эти запахи, не видим столько красок на деревьях, не слышим различные звуки леса… Все это так гармонирует между собой. Жаль, фотоаппарат с собой не брал, хотя и не до него бы было. А под конец, когда мы шли домой, нам прямо под ноги выскочила белка. Мы пытались подойти к ней поближе, чтобы сфотографировать, но она испугалась и убежала