Cочинение «Осенние звуки»

Осенние звуки заполнили весь город и лес. Вся природа чувствует приближение зимы. Идешь по аллее по разноцветному ковру, а под ногами слышится шорох опавших листьев. Это листочки прощаются с нами до весны.

Птицы поют свою последнюю песню о лете – она чуть-чуть грустная, потому что скоро придет зима и наступят холода.

Дождь тоже звучит по-другому. Мне очень нравится, сидя в теплом уютном доме, слушать разнообразную музыку дождя, который барабанит по карнизам и крышам домов, не забывая стучать в мое окно.

А еще осенью ветер особенно любит играть с листьями. Под дуновением ветра слышится песня кружащихся в вальсе листьев.

Осень, на мой взгляд, самое красивое время года. Ведь именно осени многие поэты, художники и композиторы посвящают свои произведения.