Cочинение «Осенний дождь сочинение»

Осенний дождь самый печальный и грустный. Весенний или летний дождь приносит радость, а вот осенний тоску. Осенний дождь приносит холод, сырость, дискомфорт. Он очень не приятен.



Так не хочется мириться с тем, что на смену жаркому лету пришла холодная осень. Так хочется, чтобы лето еще на несколько недель задержалось. Но увы, это не возможно, осень требует свое.



Грустно становиться, когда осенний дождь идет целый день. Погулять на улицу уже не выйдешь, остается только сидеть дома смотреть в окно, как идет холодный осенний дождь.



Но есть свои плюсы, после дождя можно идти в лес за грибами. Именно после дождя в лемму можно насобирать много грибов: подосиновик, подберезовики, сыроежки, грузди, боровики, и т. д. Все они любят дождь, и очень быстро растут после его.



Осенний дождь самый неприятный, он не пускает на улицу, не дает погулять по парку и насладиться красотой природы. Ведь именно осенью самые живописные пейзажи. Особенно любил осень Александр Сергеевич Пушкин. Столько стихов он посвятил этой чудесной поре года. Только к сожалению, эту великолепную пору года часто портят холодные дожди.