Cочинение «Осенний дождь»

Я вышла на прогулку. Я увидела замечательный осенний дождь. Он капал на деревья, и деревья так переливались. Когда капал этот

осенний дождь, все листья шелестели. Этот осенний дождь был мелкий, серый, знобящий и одновременно чистый и веселый. Когда

полилась дождевая вода, дорога стала скользкой. Но дорога будто дремала. А рядом с осенним дождем был туман. . . Скатилось

тихое солнце. Осенние листья, по ветру кружа, вертятся. В лесу гриб прячется за дуб. Нахмурилась черная туча. Пожелтела

трава. На деревьях уже иней. Осень черного цвета. Я уходила домой, а осенний дождь все также моросил. . .