Cочинение «Осенний дождик»

Была пасмурная осень. Падал мелкий дождик. Он так падал, с таким звуком, как будто жемчужины рассыпаются. Светило

солнышко. Когда падал дождь, переливались от солнца полоски тумана. Дождик что-то мне шептал. Он говорил мне что-то

грустное. Я понимала. Он сказал мне, что осень наступила, что грустно мне, дождику. Птицы не поют, и мне, дождику, очень

грустно. Мне стало жаль дождика. Солнце успокаивало меня. Бедный дождик!!! Жемчужины падали и падали. . . Солнце зашло

и еще грустнее стало. Дождик прошел. И я пошла домой. И дождик мне тучкой помахал, как рукой. Вот какая бывает

грустная осень.