Cочинение «Осенний лес волшебен»

Осенний лес волшебен, он таит в себе различные голоса. Если хорошо прислушаться, то можно услышать болтающие между собой деревья и кустарники. Они обсуждают, как провели лето и подготовку к зиме.

По-особенному осенью звучат капли дождя. Они напоминают барабанную дробь, которую отбивают в честь уходящего лета.

Бродя по осеннему лесу, можно услышать голоса птиц. Одни рассказывают о теплых краях, в которые они скоро отправятся, другие – протяжные и немногословные, готовятся зимовать.

Звуки осени интересны и на воде. Волны, которые пробегают не так часто, как летом, ленивы и тяжелы. Вода становится мутной и неприветливой. Я думаю, это связано с тем, что вода уже подготовилась к замерзанию и бережет свои силы.

Такие вот звуки можно услышать осенью.