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Cочинение «Осенний лес»

Наступила осень. Золотом покрылась листва на деревьях, в воздухе появилась прохлада. Изредко выглядывало солнце, озаряло все вокруг и окрашивало лес в яркие и веселые цвета.
Ветер срывал с деревьев листья и нес их неведомо куда. Листья трепетали на ветру и, то печально, то радостно кружились в танце. Когда ветер опускал листья, они плавно и изящно падали на холодную, влажную землю.
Деревья покачивались из стороны в сторону. Казалось, что они живые, что они хотят пройти по этому чудесному лесу и оглядеть каждый кустик, каждый сухой сучок. Слегка пожелтевшая трава таинственно шелестела и под дуновением ветра походила на волны.
По голубому небу плыли белоснежные перистые облака. Лучи солнца просвечивались сквозь янтарную и пунцовую листву. На душе становилосьтепло и хорошо. Весь этот прекрасный осенний лес был окутан какой-то загадкой.

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