Cочинение «Осенний листопад сочинение с описанием природы»

Во всех временах года есть что-то удивительное, прекрасное и особенное. Но все-таки у каждого человека есть своя любимая пора. Кто-то любит теплое солнечное лето, радуясь возможности оказаться на золотистом берегу моря, поплескаться в голубых волнах, просто промчаться босиком по луговой траве. Кому-то больше нравится цветущая весна, наполненная разнообразием веселых красок и удивительных запахов. Есть и те, кого очаровывает холодная красавица-зима, сверкающая сосульками на крышах и белизной снежных сугробов. А я почему-то больше всего люблю осень. И не такая уж это грустная пора, как писал знаменитый поэт; и не всегда за окном дождь и сырость. Для меня осень - это запах костра, на котором жарится ароматное мясо; какой-то особенный воздух и совершенно неповторимый «глубокий» свет солнца. Но самое главное - это царство красных, багряных, оранжевых, желтых красок. Разве могут не очаровывать



взгляд эти яркие цвета осени?! Неужели кому-то они навевают грусть?! Больше всего я люблю пору, когда падают листья, когда можно не спеша пройтись по парковой аллее, шурша золотистыми листьями и напевая про себя какую-нибудь веселую песенку. Мне в такое время всегда хочется петь, жаль, что я не умею сочинять песни. То есть умею, конечно, простые и наивные детские песенки. А хочется петь что-нибудь красивое и чтобы только мое! Недавно я тоже гуляла в парке и наблюдала, как падают с деревьев невесомые листочки.