Cочинение «Осенний парк (сочинение-описание)»

Наш любимый парк со всех сторон опоясан водой. Он находится на острове, который образовали протекающая через город речка и рукотворный канал. Чтобы попасть на тот остров, надо перейти через небольшой уютный мост. И ты попадаешь в удивительный парк, а точнее, гидропарк. Здесь есть степной уголок. После любого ливня здесь не увидишь ни одной лужи: песчаная почва быстро впитывает влагу. Травы здесь жесткие, они уже не зеленые, как весной или в начале лета, — они коричневые или пепельно-серые. Такими их сделало осеннее ненастье. Желтые цветы, которые выделялись на зелени травы, осень превратила в белые комочки. Зато ивы, обрамляющие этот уголок, щедро украсили своими опавшими желтыми листьями прибрежные воды и сам берег.



Если идти вдоль берега по острову, вскоре попадешь в другой уголок природы. Это начинаются лиственные посадки. Тополя еще зеленые, но листья уже как бы неживые. Первые ночные заморозки сделали свое губительное дело. А вот клены все больше напоминают золотые шары. Золото под ними и на них даже в пасмурный день ослепляет. Но есть клены и с багряными листьями. Это тоже примета осени.



Стоит пройти еще немного дальше, как начинается зона вечной зелени, которая неподвластна никаким осенним капризам. Это ельник — излюбленное место белок и сорок. Внизу, под хвойными деревьями, на земле, — толстая коричневая подстилка из опавшей хвои. Даже зимой, если нет снега, сквозь нее гордо зеленеют какие-то растения, которые не боятся зимы. Но вот и ельник заканчивается. И дальше — березняк; свет от стволов льется, белизна стволов особенно отчетливо вырисовывается в хмурые, пасмурные дни. Лимонные листочки летят и летят печальным дождем. В воздухе пахнет пожухлыми листьями и грибной прелью.



Большие резные листья дубов кажутся лакированными. Между ними там и сям лежат желуди, но почему-то без шляпок, а сами шляпки разбросаны чуть поодаль. С дубами в нашем парке соседствуют каштаны. Мы обратили внимание, что пожилые люди собирают каштаны. Мы поинтересовались: что с ними делают? Нам ответили: кормят коз. А еще владельцы коз набивают мешки опавшими листьями. Это тоже примета осени. Козы поедают листья с большим аппетитом.



Впрочем, на аппетит не жалуемся и мы. На пеньке, покрытом, как скатертью, желтыми кленовыми листьями, мы раскладываем нехитрую снедь. Нет ничего приятнее завтрака в осеннем парке.



osennij-parkосенний парк (сочинение-описание)



Наш любимый парк со всех сторон опоясан водой. Он находится на острове, который образовали протекающая через город речка и рукотворный канал. Чтобы попасть на тот остров, надо перейти через небольшой уютный мост. И ты попадаешь в удивительный парк, а точнее, гидропарк. Здесь есть степной уголок. После любого ливня здесь не увидишь ни одной лужи: песчаная почва быстро впитывает влагу. Травы здесь жесткие, они уже не зеленые, как весной или в начале лета, — они коричневые или пепельно-серые. Такими их сделало осеннее ненастье. Желтые цветы, которые выделялись на зелени травы, осень превратила в белые комочки. Зато ивы, обрамляющие этот уголок, щедро украсили своими опавшими желтыми листьями прибрежные воды и сам берег.



Если идти вдоль берега по острову, вскоре попадешь в другой уголок природы. Это начинаются лиственные посадки. Тополя еще зеленые, но листья уже как бы неживые.

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