Cочинение «Осенняя природа»

Как рассказывал мне мой отец, все мы - это природа. Люди, деревья и звери, растения, насекомые. Все вместе мы соединены и живем в постоянном общении. Мои родители любят устраивать пешие прогулки на природу. Конечно же они часто берут меня с собой. Я никогда не отказывался, потому что люблю изучать новые места, смотреть, как мои папа и мама смотрят друг на друга любящими взглядами, как осенняя природа изменяется, готовясь к скорым холодам. Я люблю это время года, я могу долго гулять на улице, могу даже забыть, что на следующий день нужно подготовить уроки, сложить портфель и вовремя покушать. Мама сердится на меня за это, но я не виноват, что мне так нравится гулять осенними дворами.



У меня есть знакомый Вася. Мы вместе с ним ходим через дорогу в местный парк. Там гуляют обычно взрослые. И наши родители нам не разрешают туда ходить. Но мы часто туда отправлялись, чтобы узнать, почему это место находится под запретом старших. Сколько раз мы туда ни ходили, все равно так и не могли понять, что опасного в этом месте. Красивые деревья, длинные извилистые дорожки, речка, которая засыпана уже сейчас золотыми листьями. Иногда можно встретить пары, которые прогуливаются не спеша и обычно обнимают друг друга. Мы с Васей любили разжигать костер возле берега. Он собирал сухие ветки и листья, а я разжигал его. У нас получалось много дыма. А когда я возвращался домой, мама меня часто ругала за то, что вся одежда снова пропиталась костром. Папа меня никогда не ругал за то, что я не слушался, но смотрел на меня так строго, что мне больше не хотелось поступать неправильно.



Мы с Васей дружим уже три года. Наши родители часто гуляют вместе. На природе про нас часто забывают, и мы идем гулять подальше, зная, что не заблудимся. Мы хорошо выучили наш парк за домом, через дорогу. Осенью это место меняется очень сильно. Здесь уже не так свежо, пахнет прелыми листьями и дождем. Частые лужи преграждают дорогу, мокрая трава становится тоже желтой. Уже не так легко развести костер, да и никто нам не дает этого делать. Взрослые разжигают его сами, а нам остается только смотреть, как они радуются тоже осени. Я родился осенью. Скоро у меня будет день рождения. И его мы тоже будем праздновать здесь, в этом уголке природы, который стал для меня уже родным. Когда я вырасту, я буду приходить сюда и вспоминать самые яркие моменты своей жизни. Но сейчас меня снова зовут домой. Осенние будни.