Cочинение «Основные тезисы об английской литературе XVIII века»

Определяющим для английской литературы XVIII в. был общий дух Просвещения, характерный для всей эпохи. К наиболее значительным английским писателям XVIII в. можно отнести известное высказывание Белинского о деятельности просветителей на Западе (при всей конкретности этого высказывания и при всем своеобразии английской действительности). Правда, в Англии революция уже совершилась в XVII в. , крепостное право уже не существовало, и Англия XVIII в. представляла собой государство с достаточно развитыми буржуазными отношениями. Но Белинский, отмечая основные черты во взглядах просветителей, говорит об их борьбе не только с крепостным правом, но и с его остатками. Таких остатков крепостничества, пережитков феодализма, в Англии XVIII в. было немало, и английские писатели боролись с ними.



Сама революция 1688 г. носила компромиссный характер, была бескровной сделкой между дворянством и буржуазией и утвердила в Англии буржуазно-аристократический строй при явном политическом превосходстве аристократии. В таких условиях особенно естественной, актуальной и типично просветительской была та гневная критика дворянства и его пороков, какая представлена в творчестве Фильдинга, Смоллета, Дефо и Ричардсона. Крупнейшим явлением XVIII в. в Англии был промышленный переворот. В обстановке активного развития буржуазных отношений перед английскими писателями долго еще возникали разнообразные просветительские задачи.



Сложность английского Просвещения, о которой уже говорилось выше: оно развивалось не до, а после буржуазной революции; многие общественные процессы, которые были еще неизвестны предреволюционной Франции и ее просветителям, уже развернулись в Англии и давали возможность английским просветителям наблюдать отталкивающие черты буржуазного строя. Отсюда резкая критика не только феодальных, но и буржуазных пороков общества, отсутствие иллюзий относительно возникающего строя, которое характерно для Свифта, Фильдинга, Смоллета.



Философские искания писателей XVIII в. , само их миропонимание были в значительной мере подготовлены философской мыслью XVII в. , ,века английских буржуазных революций; мыслителей этого периода (во всяком случае многих из них) следовало бы назвать ранними представителями английского Просвещения. Интеллектуализм литературы XVIII в. , ее философская насыщенность, споры по этическим и социологическим вопросам восходят к теориям таких мыслителей, как Джон. Локк (1632—1704), Томас Гоббс (1588—1679), Джон Толанд (1670— 1722), Антони Шефтсбери (1671—1713), Бернард Мандевиль (1670— 1733).



Джон Локк в своих «Трактатах о правлении» (1690), навеянных . событиями двух английских революций, впервые высказывает мысль о добровольном «общественном договоре», который заключают люди между собой, создавая правительство для охраны своей собственности и жизни, и пытается обосновать право народа на свержение недостойного правителя. Непосредственное и наиболее яркое развитие это учение Локка получило в («Общественном договоре» Руссо и идеях Французской революции.



В своем самом значительном труде «Опыт о человеческом разуме» (1690) Локк развил теорию сенсуализма, доказывая, что единственным источником познания мира является опыт, который приобретается главным образом через посредство ощущений. Человеческая душа сравнивается им с чистой таблицей (tabula rasa), на которой опыт напишет свои письмена. Этим самым Локк выступает против религиозных и идеалистических доктрин своего времени с их утверждением врожденности идей, а также пороков и добродетелей. Локк пишет и об относительности человеческих понятий, о постепенно расширяющейся сфере опыта, который приводит к изменению уже сложившихся понятий. Сенсуализм Локка противоречив. Привлекая внимание мыслителей к ощущению как к основе опыта, называя источниками ощущений «внешние чувственные объекты», Локк открывал широкую дорогу философскому материализму. Но в то же время он говорил и о «внутренних движениях души» как об источниках того же опыта и тех же ощущений; относительность человеческих понятий объяснял он и известной непознаваемостью мира, который может быть окончательно постигнут только с помощью высших сил, «божественного откровения». Отсюда открывается прямо противоположный путь для агностицизма и философского идеализма.



Эту противоречивость и двойственность Локка отмечал Белинский в книге «Материализм и эмпириокритицизм»: «И Беркли и Дидро вышли из Локка. . . Исходя из ощущений, можно идти по линии субъективизма, приводящей к солипсизму («тела суть комплексы или комбинации ощущений»), и можно идти по линии объективизма, приводящей к материализму (ощущения суть образы тел, внешнего мира)».



Общественные и педагогические идеи Локка оказали сильнейшее влияние на Руссо, его философские идеи — на Дидро, на английского материалиста Толанда, но также и на идеалиста Беркли. Теория «естественного человека», не испорченного общественными пороками, характерная для французских просветителей, споры о человеке и его сущности между английскими мыслителями Шефтсбери и Мандевилем — все это опирается на сенсуалистическую теорию Локка.



Томас Гоббс, деятель XVII в. , был материалистом в области философии и проповедником эгоистической буржуазной морали в области этики. По мнению Гоббса, человек может и должен бороться только за свое личное благополучие, утверждать свое право на наслаждение. Отсюда вечная борьба всех против всех, универсальный эгоистический закон, царящий в обществе. «Человек человеку волк» — таково утверждение Гоббса. Чтобы как-то обуздать эти эгоистические вожделения, превратить конгломерат эгоистических личностей в какое-то подобие общества, необходимо сильное государство, сильная, преимущественно монархическая власть. К такому выводу Гоббс пришел в своей основной работе «Левиафан или сущность, форма и сила церковного и гражданского государства» (1651).



Энгельс называет Гоббса первым материалистом «в смысле XVIII в. », этим самым подчеркивая буржуазную сущность материализма Гоббса, то, что он лишает материализм широты и жизнерадостности, характерных для эпохи Возрождения, и тем самым приходит к выводу о неизбежности крайнего эгоизма.

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