Cочинение «Основы формирования личности христианина»

Свидетельствовать о вере - долг нашей жизни. Ибо у христианина в жизни есть особый долг - и это не занятие какой-либо профессией, но вера: свидетельство о вере, свидетельство о вере в рамках своего образа жизни. Существует семья, существует профессия, но основной долг - это свидетельство о вере. Для этого мы и были избраны. Проповедуя Иоанн Креститель возвещал, что приблизилось спасение, и тем явил его людям. То поведение, к которому нас обязывает наш христианский долг, мы можем сравнить с его проповедью. В нем обретает свое выражение наша личность: главное в нас - не то, что мы священники, или монахи, или рабочие, или отцы семейства, а то, что мы - христиане, чем бы мы не занимались. Мы утверждаем, что спасение уже действует среди людей, являя его и свидетельствуя о нем перед всеми.



И, как мне представляется, основные моменты христианской жизни, нас характеризующие, таковы:



1. Христос есть спасение, присутствующее в истории и существовании



Вера в отрыве от жизни бесполезна и теряет свой смысл. Точно также жизнь без веры суха и лишена смысла, конечной цели, которой подчинено все. А вера состоит в признании того, что Иисус Христос - спасение присутствующее в истории и существовании. Присутствующее столь же реально, как жена или муж, мать или отец, друзья, коллеги по работе, события, о которых пишут газеты, хотя о присутствии Христа ни одна газета не пишет.



Спасение ждет нас не только в жизни вечной: оно охватывает собою всего человека, в сей жизни и в жизни будущей, на земле и на небе. Тем более что небо - это явление истины земной. А земная истина - Христос, как говорит святой Павел в послании к Колоссянам, ибо “все Им стоит” (Кол. 1,17) .



В Христе - исчерпывающий смысл прозрачного неба в этот ветреный вечер, моей личности, всех нас, всего мира. Утверждать, что Христос есть спасение, - значит начертать путь, на котором все должно исполниться и совершиться.



Нам было дано время, чтобы эта вера, это сознание, ощущение присутствия Христа созрели в нас.



Христос в истории подобен утреннему солнцу, подобен заре. И человек, никогда не видавший солнца, всегда живший в ночи, застыл бы в изумлении, видя, как занимается заря. Очертания предметов становились бы яснее, оставаясь, однако, еще расплывчатыми и неясными. И даже если бы этот человек не мог представить себе сияния солнца в зените, он все же почувствовал бы, что происходит что-то необычайное, что заря - это начало: начало дня.



Земля, земное существование, история - для христианина как бы начало, заря того дня, для которого мы созданы богом.



Христианский опыт переживания той ночи, в которую погружены люди, познающие все как бы наощупь, становится началом познания того, что придает смысл всему сущему. И самое очевидное доказательство тому - это то, что смыслом оказывается наполненной даже наша обыденная, будничная жизнь. Даже рутина повседневного существования исполняется радостью и величием.



Все это находит свое выражение в христианском поступке, который на языке Церкви называется жертвоприношением . И здесь уже не существует разделения на малое и великое, но все стремится обратится в бесконечное богатство общения с Христом. Убедиться, что это не просто слова, но жизненный опыт, - значит положить начало познанию того, что есть Воскресение, новый мир, начавший отныне свое существование.



Это не значит, что исчезли слабости и грех, но отчаянию уже нет места и человек может постепенно преодолевать все зло, с которым он сталкивается.



Когда ученики пришли к Иисусу и спросили Его: “Ты ли Мессия или ожидать нам другого?” , Он ответил пророчеством из Книги Исаии: “Слепые прозревают, и глухие слышат” (Лк. 7,20. 22) . Это была весть, понятная смиренным, она не была предназначена специально для хитрецов и премудрых, хотя была доступна всем. Началось лето Господне благоприятное: божественная весть была надеждой, она открывала возможность сделать праздником всю земную жизнь человека.



Таким образом, основополагающим значением для личности христианина обладает живое сознание, что спасение и освобождение - понятия равнозначные - находят ответ в реальности, которая уже присутствует в человеческой жизни, - во Христе.



Противоположность этому - стремление искать спасения, то есть смысла собственной деятельности и деятельности других людей, смысла времени и труда, в чем-либо, созданном человеческими руками. Это происходит с нами тогда, когда, например, мы жалуемся, что наши мечты или расчеты не о осуществились. Мы разочарованы, потому что возлагали надежду только на человеческие силы. например, в эпоху фашизма многие действительно верили в Гитлера как в божество, можно даже сказать, боготворили его. То же самое относится к людям, которые считали или считают своим спасителем Ленина или любого другого вождя. Ибо вождь есть воплощение идеологии, провозглашающей надежду на дело рук человеческих.



Такова альтернатива христианству, и это точка зрения “мира” . Христианин не может разделять эту точку зрения, потому что по самой природе своей христианин не приемлет “мирских” надежд.



2. Действенное присутствие Христа в Церкви



Действенное присутствие Христа в Церкви реализуется в общине верующих, то есть в Церкви. В той Церкви, которую основал Христос: с иерархией, епископами и таинствами, в которых заключается вся жизнь, ибо таинство - это сфера, где формируется вся жизнь христианина.



Следовательно, возлагать свою надежду на Христа, видеть в нем свое спасение значит оценивать свою надежду в рамках христианской общины: в той части Церкви, к которой мы принадлежим, быть может, маленькой и невзрачной, маленькой и полной недостатков, поскольку она состоит из таких же людей, как мы, но - если она верна иерархии, сохранившей апостольскую преемственность, - неизменно являющейся частью всей Церкви и знамением пути.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--