Cочинение «Особенности древнерусской литературы»

1) До 1564 года русская литература была рукописной. Проблема печатания книг существовала очень долго, вплоть до XVill века, поэтому создание книги было долговременным делом. Книгопечатание почти не изменило способы распространения литературных сочинений. До XVII века все произведения распространялись путём переписки.



2) В начале века древнерусская литература была литературой сугубо патриотического направления.



3) Произведения создавались на основе исторических фактов. Древнерусская литература не знала вымысла. Все тексты основываются на реальных исторических фактах. А если присутствуют какие-то фантастические элементы, то человек Древней Руси верит, что они происходили на самом деле. Литература Древней Руси проповедовала христианскую духовность и этику, то есть высокую нравственность.



4) Древнерусская литература оставалась долгое время анонимной.