Cочинение «Особенности жанра жития (На примере «Жития Сергия Радонежского» Епифания Премудрого)»
Особенности жанра жития (На примере «Жития Сергия Радонежского» Епифания Премудрого)
1. История жанра жития. 2. Особенности жанра. 3. «Житие Сергия Радонежского».
Житие - жанр древнерусской литературы, описывающий жизнь святого. Древнерусская литература развивалась в условиях общего подъема Руси, развития русской письменности. В княжеской и церковной среде появилось много образованных людей. Д. С. Лихачев высказывал мнение, что древнерусскую литературу можно рассматривать как литературу одной темы и сюжета: «Этот сюжет — мировая история, и эта тема — смысл человеческой жизни». Ее герои - исторические лица, а не выдуманные персонажи. Жизнеописания святых, агиография, - вид церковной литературы. В этом жанре писались житии-мортирии (о мученической смерти святого) и рассказы о монашеском житии, жизни праведника. Постепенно житие обогащается описанием посмертных чудес святого, рассказами о нем, несколько житий объединяются в одно. Многие из них воспринимаются со временем как документально-исторические. В XI-XII веках были написаны жития Антония и Феодосия Печерских, два жития Бориса и Глеба. Русские книжники, знатоки византийской агиографии, обладали высоким мастерством, проявляли литературный талант и художественную самостоятельность. Создание своих, а не переводных житий является важным событием в идеологии Руси. Князья добились у константинопольского патриарха разрешения канонизировать русских святых, что, в свою очередь, повысило авторитет русской церкви. И непременным условием для канонизации святого стало создание жития. Описания жизни святых получают большое распространение в древнерусской литературе. Церковь собирает факты из биографий подвижников. Сначала пишут о мучениках, первых христианах. В прологах, книгах смешанного содержания, были жития святых и указания, когда празднуются их именины. В минеях рассказы о святых были расположены по месяцам. Потом появляются сборники житий - патерики, затем календари и месяцесловы.
Первые русские агиографы - митрополит Киприан и Пахомий Логофет. Жития русских святых составлялись по образцу греческих. То есть задачей произведения было восхваление святого, описание его чудес и подвигов, недостаток же биографических сведений заменяли общие места и риторические рассуждения, религиозные назидания. Часто из-за этого терялась индивидуальность святого. Епифаний Премудрый, составитель житий Сергия Радонежского и Стефана Пермского, внес в жития еще больше витийства, чем его предшественники. Позже их продолжатели добавили в жития и автобиографические факты, рассказывая о современных общественных, государственных и церковных событиях. Поэтому по житиям XVI века можно узнать о личности автора и месте его проживания. Всего насчитывается сто пятьдесят шесть житий древнерусских святых. Это биографии духовных и светских лиц, христианских мучеников, канонизированных церковью. Среди них и Владимир I Святославович, княгиня Ольга, Александр Невский, Дмитрий Донской.
Характерные черты агиографического канона - отрешенность от конкретных фактов, имен, патетика драматических эпизодов, лишенные живости диалоги и монологи, описания тех моментов из жизни святого, о которых просто нет никаких сведений, например, о детских годах, о времени затворничества. Наблюдается тенденция к абстрагированию повествования, отрыву от конкретности, появляются эпизодические персонажи без имен: просто «муж некто», «некая жена». Это характерно, к примеру, для жития-мортирия, рассказа о мученической смерти святого, где обязательны противопоставление добра и зла, особая напряженность сцены смерти, направленная на то, чтобы вызвать у читателя сопереживание. Но в других житиях и рассказах о жизни праведников появляются реалистические детали, растет психологизм характеров, диалоги становятся более правдоподобными. Чудеса и видения, многочисленные детали быта придают описаниям живость и жизненность.
Рассмотрим подробнее «Житие Сергия Радонежского», созданное пермским епископом Епифанием Премудрым в 1417-1418 годах. По его мнению, основной принцип создания жития - показать исключительность героя, величие его подвига, отрешенность от всего земного. Автор насыщает житие цитатами из Священного писания, находя аналогии в Библии. Язык жития, в отличие от обыденной речи, наполнен восторженной эмоциональностью и украшательством. Автор говорит о тщетности попыток найти нужное слово, и в то же время поражает читателя «плетением словес».
В «Житии Сергия Радонежского» указывается, что Сергий родился «от родителей благородных и благоверных: от отца, которого звали Кириллом, и матери по имени Мария, которые были всякими добродетелями украшены». Первое чудо произошло с ним еще до рождения, он в чреве матери трижды закричал на литургии.
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