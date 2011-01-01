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Cочинение «Особенности творчества одного из современных поэтов второй половины 20 века»

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Николай Рубцов является представителем «тихой лирики», для представителей которой главными в творчестве были культ природы, изображение крестьянской избы как модели мира, отталкивание от городской культуры, живой интерес к сказочному, фольклорному пласту культуры. Поэтический мир поэта одновременно и узнаваем, и многообразен в своих проявлениях.

Взгляд Рубцова чаще всего обращен в прошлое. Точнее – к русской старине. Очень редко поэт находит ее в городе (“О Московском Кремле”), почти всегда – в селе и открытом природном пространстве.

Исходной точкой рубцовского поэтического мира становится образ современной русской деревни – колхозной, вымирающей, разрушающейся, деградирующей. Ночь, тьма, разрушенное кладбище, гниющая лодка, дождь – вот устойчивые символы поэзии Рубцова, наполняющие его образ современной деревни ужасом. При всем при этом, рисуя эту гибнущую деревню, автор чувствует, что в ней есть нечто такое ценное и достойное, чего нет в модернизированном мире. Это ощущение некоего покоя, жажда покоя, тяга к покою, которая пронизывает поэтический мир Рубцова. А центром покоя становится деревенская изба:

Сладко в избе

Коротать одиночества время,

В пору полночную

В местности этой невзрачной

Сладко мне спится

На сене под крышей чердачной…

Деревенский мир с его памятью о покое резко противопоставлен миру городскому (“Вологодский пейзаж”).

Поэтический мир Рубцова, и в особенности его пейзаж, несет на себе отпечаток элегической традиции. В этом плане показательно стихотворение “Звезда полей”, опирающееся на мотивы старинных песен.

Звезда полей во мгле заледенелой,

Остановившись, смотрит в полынью.

Уж на часах двенадцать прозвенело,

И сон окутал родину мою…

Но только здесь во мгле заледенелой

Она восходит ярче и полней.

И счастлив я, пока на свете белом

Горит, горит звезда полей.

В стихотворении создан предельно обобщенный пейзаж. Вся Родина представлена спящей в глубокой тишине. Ее освещает только одна звезда полей. Так возникает предельно хрупкое, но все же единство между лирическим героем и всем миром вокруг него. В его концепции природа является истоком всего прекрасного. Без понимания красоты природы, без любви к ней нельзя создать прекрасное в искусстве. И красоту поэт умел находить.

Николай Рубцов в своем творчестве создает такие образы, которые способны вызывать мистическое чувство покоя, блаженства, умиления. Он считал, что поэта делает поэтом чувство родины. А как он ее изображает, как он ее видит, чувствует, это личное право каждого.

Поэтический процесс часто протекает непредсказуемо. Тон в поэзии 60-80-х годов XX века, по мнению многих литературоведов, задавали «городские» поэты. А вот поэты, в стихах которых чаще выступала пейзажная атрибутика с мотивами сельской жизни, выходили из поля зрения критики и читателей. Тем не менее, именно «тихая родина» выдвинула из своей среды такого самобытного поэта-лирика, каким является Николай Рубцов (1936-1971). За свою недолгую жизнь Рубцов успел выпустить четыре поэтических сборника.

Внешне поэзия Рубцова проста, непритязательна, но очень гармонична: в ней форма и содержание настолько слиты между собой, что становятся незаметными даже оттенки переходов. Просто называется стихотворение об осени – «Улетели листья»:

Улетели листья

с тополей –

Повторилась в мире неизбежность…

Не жалей ты листья, не жалей,

А жалей любовь мою и нежность.

Пусть деревья голые стоят.

Не кляни ты шумные метели!

Разве в этом кто-то виноват,

Что с деревьев листья

улетели?

Эта осенняя элегия не только об улетевших листьях. Точнее даже казать, не столько о листьях, сколько о человеческих переживаниях. Связи между человеческим сознанием и бытием природы едва ощутимы, и все-таки в подтексте стихотворения можно уловить диалог двух любящих сердец. Воспоминания об улетевших листьях переходят в мир человеческих отношений. Чувства эти передаются не через прямую речь, а полунамеками, так, что даже восклицательные и вопросительные интонации почти не ощущаются. Они растворяются в плавном ритме и оригинальной звукописи.

Любовь и русская природа едины для Рубцова. Кто еще мог написать такие проникновенные строчки, не отдавая в них первенства ни возлюбленной, ни русской природе:

Мы с тобой не играли в любовь,

Мы не знали такого искусства,

Просто мы у поленницы дров

Целовались от странного чувства.

Разве можно расстаться шутя,

Если так одиноко у дома,

Где лишь плачущий ветер-дитяДа поленница дров и солома…

Стихи Николая Рубцова, перекликающиеся с поэзией Ф. Тютчева и А. Фета, традиционны в лучшем смысле этого слова.

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