Cочинение «Особенности творчества одного из современных поэтов второй половины 20 века»
потомок!
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Николай Рубцов является представителем «тихой лирики», для представителей которой главными в творчестве были культ природы, изображение крестьянской избы как модели мира, отталкивание от городской культуры, живой интерес к сказочному, фольклорному пласту культуры. Поэтический мир поэта одновременно и узнаваем, и многообразен в своих проявлениях.
Взгляд Рубцова чаще всего обращен в прошлое. Точнее – к русской старине. Очень редко поэт находит ее в городе (“О Московском Кремле”), почти всегда – в селе и открытом природном пространстве.
Исходной точкой рубцовского поэтического мира становится образ современной русской деревни – колхозной, вымирающей, разрушающейся, деградирующей. Ночь, тьма, разрушенное кладбище, гниющая лодка, дождь – вот устойчивые символы поэзии Рубцова, наполняющие его образ современной деревни ужасом. При всем при этом, рисуя эту гибнущую деревню, автор чувствует, что в ней есть нечто такое ценное и достойное, чего нет в модернизированном мире. Это ощущение некоего покоя, жажда покоя, тяга к покою, которая пронизывает поэтический мир Рубцова. А центром покоя становится деревенская изба:
Сладко в избе
Коротать одиночества время,
В пору полночную
В местности этой невзрачной
Сладко мне спится
На сене под крышей чердачной…
Деревенский мир с его памятью о покое резко противопоставлен миру городскому (“Вологодский пейзаж”).
Поэтический мир Рубцова, и в особенности его пейзаж, несет на себе отпечаток элегической традиции. В этом плане показательно стихотворение “Звезда полей”, опирающееся на мотивы старинных песен.
Звезда полей во мгле заледенелой,
Остановившись, смотрит в полынью.
Уж на часах двенадцать прозвенело,
И сон окутал родину мою…
Но только здесь во мгле заледенелой
Она восходит ярче и полней.
И счастлив я, пока на свете белом
Горит, горит звезда полей.
В стихотворении создан предельно обобщенный пейзаж. Вся Родина представлена спящей в глубокой тишине. Ее освещает только одна звезда полей. Так возникает предельно хрупкое, но все же единство между лирическим героем и всем миром вокруг него. В его концепции природа является истоком всего прекрасного. Без понимания красоты природы, без любви к ней нельзя создать прекрасное в искусстве. И красоту поэт умел находить.
Николай Рубцов в своем творчестве создает такие образы, которые способны вызывать мистическое чувство покоя, блаженства, умиления. Он считал, что поэта делает поэтом чувство родины. А как он ее изображает, как он ее видит, чувствует, это личное право каждого.
Поэтический процесс часто протекает непредсказуемо. Тон в поэзии 60-80-х годов XX века, по мнению многих литературоведов, задавали «городские» поэты. А вот поэты, в стихах которых чаще выступала пейзажная атрибутика с мотивами сельской жизни, выходили из поля зрения критики и читателей. Тем не менее, именно «тихая родина» выдвинула из своей среды такого самобытного поэта-лирика, каким является Николай Рубцов (1936-1971). За свою недолгую жизнь Рубцов успел выпустить четыре поэтических сборника.
Внешне поэзия Рубцова проста, непритязательна, но очень гармонична: в ней форма и содержание настолько слиты между собой, что становятся незаметными даже оттенки переходов. Просто называется стихотворение об осени – «Улетели листья»:
Улетели листья
с тополей –
Повторилась в мире неизбежность…
Не жалей ты листья, не жалей,
А жалей любовь мою и нежность.
Пусть деревья голые стоят.
Не кляни ты шумные метели!
Разве в этом кто-то виноват,
Что с деревьев листья
улетели?
Эта осенняя элегия не только об улетевших листьях. Точнее даже казать, не столько о листьях, сколько о человеческих переживаниях. Связи между человеческим сознанием и бытием природы едва ощутимы, и все-таки в подтексте стихотворения можно уловить диалог двух любящих сердец. Воспоминания об улетевших листьях переходят в мир человеческих отношений. Чувства эти передаются не через прямую речь, а полунамеками, так, что даже восклицательные и вопросительные интонации почти не ощущаются. Они растворяются в плавном ритме и оригинальной звукописи.
Любовь и русская природа едины для Рубцова. Кто еще мог написать такие проникновенные строчки, не отдавая в них первенства ни возлюбленной, ни русской природе:
Мы с тобой не играли в любовь,
Мы не знали такого искусства,
Просто мы у поленницы дров
Целовались от странного чувства.
Разве можно расстаться шутя,
Если так одиноко у дома,
Где лишь плачущий ветер-дитяДа поленница дров и солома…
Стихи Николая Рубцова, перекликающиеся с поэзией Ф. Тютчева и А. Фета, традиционны в лучшем смысле этого слова.
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