Cочинение «Особенности творчества одного из современных поэтов второй половины 20 века»

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Николай Рубцов является представителем «тихой лирики», для представителей которой главными в творчестве были культ природы, изображение крестьянской избы как модели мира, отталкивание от городской культуры, живой интерес к сказочному, фольклорному пласту культуры. Поэтический мир поэта одновременно и узнаваем, и многообразен в своих проявлениях.



Взгляд Рубцова чаще всего обращен в прошлое. Точнее – к русской старине. Очень редко поэт находит ее в городе (“О Московском Кремле”), почти всегда – в селе и открытом природном пространстве.



Исходной точкой рубцовского поэтического мира становится образ современной русской деревни – колхозной, вымирающей, разрушающейся, деградирующей. Ночь, тьма, разрушенное кладбище, гниющая лодка, дождь – вот устойчивые символы поэзии Рубцова, наполняющие его образ современной деревни ужасом. При всем при этом, рисуя эту гибнущую деревню, автор чувствует, что в ней есть нечто такое ценное и достойное, чего нет в модернизированном мире. Это ощущение некоего покоя, жажда покоя, тяга к покою, которая пронизывает поэтический мир Рубцова. А центром покоя становится деревенская изба:



Сладко в избе



Коротать одиночества время,



В пору полночную



В местности этой невзрачной



Сладко мне спится



На сене под крышей чердачной…



Деревенский мир с его памятью о покое резко противопоставлен миру городскому (“Вологодский пейзаж”).



Поэтический мир Рубцова, и в особенности его пейзаж, несет на себе отпечаток элегической традиции. В этом плане показательно стихотворение “Звезда полей”, опирающееся на мотивы старинных песен.



Звезда полей во мгле заледенелой,



Остановившись, смотрит в полынью.



Уж на часах двенадцать прозвенело,



И сон окутал родину мою…



Но только здесь во мгле заледенелой



Она восходит ярче и полней.



И счастлив я, пока на свете белом



Горит, горит звезда полей.



В стихотворении создан предельно обобщенный пейзаж. Вся Родина представлена спящей в глубокой тишине. Ее освещает только одна звезда полей. Так возникает предельно хрупкое, но все же единство между лирическим героем и всем миром вокруг него. В его концепции природа является истоком всего прекрасного. Без понимания красоты природы, без любви к ней нельзя создать прекрасное в искусстве. И красоту поэт умел находить.



Николай Рубцов в своем творчестве создает такие образы, которые способны вызывать мистическое чувство покоя, блаженства, умиления. Он считал, что поэта делает поэтом чувство родины. А как он ее изображает, как он ее видит, чувствует, это личное право каждого.



Поэтический процесс часто протекает непредсказуемо. Тон в поэзии 60-80-х годов XX века, по мнению многих литературоведов, задавали «городские» поэты. А вот поэты, в стихах которых чаще выступала пейзажная атрибутика с мотивами сельской жизни, выходили из поля зрения критики и читателей. Тем не менее, именно «тихая родина» выдвинула из своей среды такого самобытного поэта-лирика, каким является Николай Рубцов (1936-1971). За свою недолгую жизнь Рубцов успел выпустить четыре поэтических сборника.



Внешне поэзия Рубцова проста, непритязательна, но очень гармонична: в ней форма и содержание настолько слиты между собой, что становятся незаметными даже оттенки переходов. Просто называется стихотворение об осени – «Улетели листья»:



Улетели листья



с тополей –



Повторилась в мире неизбежность…



Не жалей ты листья, не жалей,



А жалей любовь мою и нежность.



Пусть деревья голые стоят.



Не кляни ты шумные метели!



Разве в этом кто-то виноват,



Что с деревьев листья



улетели?



Эта осенняя элегия не только об улетевших листьях. Точнее даже казать, не столько о листьях, сколько о человеческих переживаниях. Связи между человеческим сознанием и бытием природы едва ощутимы, и все-таки в подтексте стихотворения можно уловить диалог двух любящих сердец. Воспоминания об улетевших листьях переходят в мир человеческих отношений. Чувства эти передаются не через прямую речь, а полунамеками, так, что даже восклицательные и вопросительные интонации почти не ощущаются. Они растворяются в плавном ритме и оригинальной звукописи.



Любовь и русская природа едины для Рубцова. Кто еще мог написать такие проникновенные строчки, не отдавая в них первенства ни возлюбленной, ни русской природе:



Мы с тобой не играли в любовь,



Мы не знали такого искусства,



Просто мы у поленницы дров



Целовались от странного чувства.



Разве можно расстаться шутя,



Если так одиноко у дома,



Где лишь плачущий ветер-дитяДа поленница дров и солома…



Стихи Николая Рубцова, перекликающиеся с поэзией Ф. Тютчева и А. Фета, традиционны в лучшем смысле этого слова.

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