Cочинение ««От жизни никогда не устаю…» (анализ стихотворения «Я не люблю»)»

Впервые о Владимире Высоцком заговорили в начале семидесятых. Его доходчивые и нехитрые песнимонологи привлекли к себе внимание самых разных людей. В восьмидесятые годы их пела уже вся страна. А сам автор был не так прост и прямолинеен, как это могло показаться на первый взгляд.



Мне хочется поговорить о его стихотворении “Я не люблю”. Его можно назвать программным в творчестве Владимира Семеновича.



Я не люблю фальшивого исхода,



От жизни никогда не устаю.



Я не люблю любое время года,



В которое болею или пью.



Я не люблю холодного цинизма,



В восторженность не верю, и еще —



Когда чужой мои читает письма,



Заглядывая мне через плечо.



В этом стихотворении поэт высказывает свои заветные мысли, говорит о принципах без колебаний и ложной стыдливости. Его душа открыта читателям и слушателям.



Я не люблю, когда наполовину,



Или когда прервали разговор.



Я не люблю, когда стреляют в спину,



Я также против выстрела в упор.



И как у большого поэта, у Высоцкого от личного “я” идет переход к общественному. Он видит себя гражданином великой страны и высказывает свою позицию смело, даже если она идет вразрез с официальной.



Я ненавижу сплетни в виде версий,



Червей сомненья, почестей иглу,



Или — когда все время против шерсти,



Или — когда железом по стеклу.



Я не люблю уверенности сытой,



Уж лучше пусть откажут тормоза.



Досадно мне, коль слово “честь” забыто



И коль в чести наветы за глаза.



Поэт решил высказаться до конца, без недосказанности и трусливого умолчания. Его тон категоричен и, кажется, не терпит возражений. Лейтмотивом стихотворения звучит фраза, вынесенная и в название: “Я не люблю…” Без излишней красивости, витиеватых эпитетов поэт высказывает, свою гражданскую позицию. Он не хочет подстраиваться ни” к чьему мнению, голосу — пусть теперь послушают его собственный.



Когда я вижу сломанные крылья —



Нет жалости во мне, и неспроста.



Я не люблю насилья и бессилья,



Вот только жаль распятого Христа.



Заканчивается стихотворение (так и просится сказать манифест) четким выражением поэтом своей позиции, непоколебимой верой в свою правоту, которую хочется назвать истиной. Но это не самодовольство и вера в собственную непогрешимость, а выстраданная и понятая истина, к которой поэт шел долгим и мучительным путем.



Я не люблю себя, когда я трушу,



Я не терплю, когда невинных бьют.



Я не люблю, когда мне лезут в душу,



Тем более — когда в нее плюют.



Я не люблю манежи и арены —



На них милъон меняют по рублю.



Пусть впереди большие перемены,



Я это никогда не полюблю!



Предвидя перемены в обществе, поэт говорит об абсолютных истине и ценностях, которые не подвластны времени. Этим понятием обозначается целый этап в развитии русской поэзии XX века, последних его десятилетий. В авторской песне можно отметить много течений, направлений, литературных традиций. Перечислю наиболее известные имена авторовисполнителей: Ада Якушева, Юлий Ким, Владимир Чернов и, конечно, Юрий Визбор, Юрий Кукин, Евгений Клячкин, Новелла Матвеева, Александр Городницкий. В творчестве этих поэтов немало общих мотивов. Их роднит схожесть лирического героя: это романтик, мечтатель, бродяга с рюкзаком и гитарой, будь то геолог, турист или строитель новых городов. Нельзя не сказать несколько слов и об очень любимом мною крупном прозаике и поэте Булате Окуджаве. Мир его лирики несколько иной, чем у перечисленных выше поэтов. Его герой также уходит от унылой картины современной ему жизни, но уходит не в горы или тайгу, а чаще всего в романтизированное прошлое — предметом этой романтизации могут быть и XIX век, пушкинское время с его лихими гусарами, дуэлянтами и кавалергардами, и начало XX века, чьи герои — “господа юнкера”, оставшиеся на полях германской войны; и времена гражданской войны с их героиней — “комсомольской богиней”.



Однако я более подробно остановлюсь на творчестве только одного представителя авторской песни — Владимира Высоцкого.



Судьба его была в чемто драматичной, а в чемто — очень счастливой. Он не дождался официального признания, его книги увидели свет уже после смерти автора. Но уже при жизни поэт узнал подлинную славу. Очень точное определение В. Высоцкому дано А. Вознесенским: “шансонье всея Руси”.



Творческое наследие Высоцкого необычайно обширно, песен он создал тысячи. Темы их, кажется, всеохватны, героям его произведений нет числа. В любом песенном сюжете Высоцкому важно раскрыть, прежде всего, мир личности, человеческий характер. А ярче всего человек раскрывается в экстремальных ситуациях, потому их так много в произведениях поэта. Достаточно вспомнить его “Песню о друге” (“Если друг оказался вдруг…”).

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