Cочинение «От матери – слава, и песня, и хлеб»

Все в жизни человека начинается с молока матери. Это она, «святая сила всех святых, непорочная, благая» родила Спасителя. Это она, матушка, Мадонна, Берегиня, согревает нашу жизнь, защищает наше счастье.



Рождается ребенок – мать склоняется над колыбелью и поет. О чем? Как ни странно, от этого тоже много зависит. Первые уроки ребенок берет не в школе – мать помогает сделать ему первые шаги и по полу, и вообще в жизни. От нее малыш узнает, что хорошо, что плохо. Говорят, что характер человека формируется до пяти лет, а затем, в течение жизни, лишь немного корректируется. Так не с маминой ли песни начинается личность человека?



Матери рожают и воспитывают героев и гениев, воинов и поэтов. И во взрослых детях оживает душа матери, матери колыбельная, благодарность за ее бессонные ночи.



Мама, голубка, рано в могилу



Труд и болезнь сложили тебя.



Песня твоя в неумирающей силе



В моем сердце светлеет, живет, -



Пишет И. Франко в стихотворении «Песня и труд», а дальше делает вывод:



Песня и труд – большие две силы,



Им я до конца жизни желаю служить.



Известна трагическая легенда о сыне, который по требованию любовницы убил собственную мать, а ее сердце понес девушке. И когда он споткнулся и упал, материнское сердце, истекая последними капельками крови, спросило: «Ты не ушибся, сынок?». Только мать способна на такое.



Нежной любовью к матери, что «ночей недоспала», наполнены А. Малышко – все, наверное, слышали и знают его «Песню о рушнике».



Прекрасный образ матери-труженицы создает Б. Олийнык:



Мать сеяла сон



Под моим под окном,



А родился подсолнечник.



И теперь: хоть буран, хоть бурьян или туман



А мне солнечно…



(«Мать сеяла сон»)



Никакие дорогие яства и напитки не сравнятся с куском черствого хлеба из маминых рук. И хлеб для души – большую любовь – дарит нам с детства мать.



Мать наша – седая горлица,



Все к ее сердцу льнет:



Золотая пчела – бусиной,



Небо – праздничным платком…



А земля – пшеницей яровой,



А лето – задумчивым кленом…



(Б. Олейник, «Мать наша – седая горлица»)



В горе и в радости мы мысленно обращаемся к ней. Первое слово ребенка – «мама». Наша слава – это ее слава. Продолжением рода, теплом домашнего очага – всем обязаны мы ей. Нельзя об этом забывать



Ибо, кто мать забывает,



Того Бог наказывает,



Того дети сторонятся,



В дом не пускают.



(Т. Г. Шевченко, «И мертвым, и живым…»)



И перед нами, юными, сегодня возникает очень важный вопрос – как надо прожить жизнь, чтобы нами могли гордиться наши матери. Чем отблагодарим их за песню и труд, за хлеб, за бессонные ночи и нашу судьбу, вышитую «красными и черными нитями» на рушнике или на рубашке?



Можно выбрать друга



И по духу брата,



Но нельзя родную



Мать выбирать.



(В. Симоненко, «Лебеди материнства»)



Недаром мы дорогое – Родину – называем матерью. Она у нас одна, как одна мать у каждого человека.



Может, и не очень весело сейчас в Украине, но покинуть ее – все равно, что покинуть родную мать за то что она, мол, больна. Не выбирают люди мать, нельзя выбрать и Родину, как это прекрасно сказал в своем стихотворении В. Симоненко.



Когда М. Рыльский по делам был вынужден некоторое время жить в Париже, сердце его неслось домой: «Скорблю за вами, соловьи Украиня!». Только на чужбине человек начинает понимать, что для него значит родной край.



… Целовали



Пыль киевской земли



Канадцы,



Недавно еще



Украинцами назывались.



(В. Коротич)



Нет, нельзя отказываться от родной земли, если ты – Человек. Тем более, что она удивительно красива, наша земля, и красоту ее и истории не заслонят для настоящих людей никакие экономические неурядицы. И сегодня, как во времена Тараса Шевченко



… Тихо ветер веет



Степи, поля мечтают,



Между оврагами, над прудами



Вербы зеленеют.



И как во времена Леси Украинки «вокруг сел стоят тополя, разговаривают с ветром в поле».



Такой же честный, трудолюбивый, свободолюбивый народ живет на украинской земле, чьей «правды сила никем поверженной еще не была» (П. Тычина). Звучит свободно наш соловьиный язык.

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