Cочинение «Отец»

Вот говорят, что мама - самое главное для ребенка. Конечно, это так, и первое слово младенца - МАМА: Но какое слово обычно бывает вторым?



Если семья полная, здоровая (а таких, к сожалению, не так много, как хотелось бы), то вторым дитя начинает узнавать главного мужчину в своей коротенькой жизни: своего ПАПУ, своего отца.



Кто научит мальчика не бояться отстаивать справедливость и защищать слабых? Отец. Кто даст девочке представление о том, как должен вести себя настоящий мужчина в семье, каким он должен быть смелым, благородным и добрым? Дорогой папочка.



Отец - глава семьи. Но не тот, при котором боятся даже высказать вое мнение, не тот, кто все делает по своему. Глава - значит, ответственный за благополучие семьи. Значит - тот, кто везде идет первым, и прокладывает путь слабейшим. Не зря в религии есть такое понятие: духовный ОТЕЦ, то есть самый близкий и любящий человек, всегда готовый помочь и повести верным путем.



К сожалению, у нас слово ОТЕЦ не вызывает такого уважения, как, например, в странах востока. Я не сторонник того, чтобы родители выбирали за детей, где им жить, на ком жениться и тому подобное. Но глубокое уважение к тому, кто подарил тебе, вместе с мамой, жизнь - это то, чему стоит поучиться!



Моего отца я помню в детстве - как будто большого доброго медведя, который обнимал меня могучими и нежными лапами, и рассказывал на ночь всякие занятные истории, а если история была страшной, то подмигивал на самом душещипательном месте с такой улыбкой, что нельзя было не засмеяться, и весь страх проходил. А по выходным он водил меня в парк на аттракционы, и смотрел, как я развлекаюсь, и улыбался, радуясь моей радостью. Потом угощал меня квасом из желтой бочки, и смеялся над моими пенными "усами", говоря: "Ну, вырос парень, тебе уже пора побриться!"



А однажды мы, чтобы не стоять в длинной очереди у касс, купили на половину его зарплаты сразу много-много разных билетов, и потом все лето ходили на аттракционы почти без очереди.



Папа научил меня водить машину, еще когда у нас был старый желтый "Москвич", а я едва доставал до педалей. Конечно, мы ездили только за городом, по пустым дорогам. Он придерживал руль левой рукой и понарошку сердился, когда я бросал сцепление, и от этого глох мотор. А теперь он обещает помочь, когда я захочу покупать свою машину, "Тойоту", как у нас сейчас. Но я всегда отвечаю, что сам заработаю, дай только подрасти.



Еще отец научил меня добиваться своего в жизни.



Мой папа - работал всю жизнь инженером-строителем, и делу не изменил, хотя бывало и трудно. Но он всегда говорил: "Если есть у тебя дело по сердцу, то рано или поздно придет и признание, и деньги:" Так и вышло. Сейчас он главный инженер большого строительного проекта.



Так что теперь мы с мамой и младшей сестрой, что называется, уверенно смотрим в будущее"!



Иногда папа приходит домой усталый, и тогда мы стараемся не шуметь и все для него делать - покормить повкуснее, подать газету, укрыть одеялом: Хотя он ни разу не отругал нас за шумные игры, когда мы были помладше и поглупее, не говоря о том, чтобы пальцем тронуть.



В общем, мне очень посчастливилось с папой! Только иногда друзья из неполных семей, глядя, как мы отправляемся за город на новой машине по воскресеньям, говорят мне:



"У тебя-то вон какой классный батька! Повезло:"



И мне становится их жалко.