Cочинение «Откуда взялась книга»

Сочинение-перессказ статьи



Читая книгу, вы облетите нашу страну и весь земной шар, побываете на далеких планетах, сделаете путешествие в прошлое и будущее, научитесь понимать и любить людей, их работу. Ничто по могуществу не может сравниться с книгой, которая терпеливо ждет на полке.



Протяни руку - и книга заговорит о том, что тебе предстоит узнать. Тяжело поверить, что существовали книги без бумаги, но такие были.



Что только не использовали люди для письма: глину, камень, дерево, кору и листву деревьев, шелк, кожу. Но наибольшего распространения получили глина, папирус, пергамент; на Руси - берест.



Обратимся к истории: люди каменного века тоже умели рисовать. Какой материал они для этого использовали? Люди каменного века наносили свои рисунки на скалы в пещерах, изображая преимущественно сцены охоты на животных.



Были также книги - гиганты. Одна такая базальтовая книга находится в Государственном Историческом музее в городе Москва, высота ее достигает 2-х метров и написанная она больше 2,5 тыс. лет назад. Еще одна книга-великан находится на пути из Ирана в Ирак.



А сейчас наша наука достигла такого уровня развития, что один ученый создал том стихов А. С. Пушкина, который можно прочитать с помощью микроскопа. Книга в 15 раз меньше макового зернышка.



Жители Перу в Южной Америке - знали цветовое знаковое письмо. Они брали ветку с дерева и привязывали разноцветные нити: черный цвет обозначал смерть, белый - мир, красный - войну. Узелки означали единицы, десятки, сотни.



Цветовые знаки дошли и до нашего времени. Попробуем вспомнить, где мы можем с ними встретиться? Это цвета флагов, морская азбука, цветовые сигналы на железнодорожной дороге, дорожные знаки и т. п. .



А древние народы Ассирии и Вавилона писали на глиняных плитках, буквы выходили как клинья или треугольники, поэтому письменность называлась клинопись. Сохранялись такие плитки в деревянных ящиках.



В Египте на болотистых берегах Нила рос камыш, его называли папирус.



Люди научились делать материал, на котором можно было писать. Писали обостренной палочкой, вмокая ее в краску. Листву папируса склеивали в ленту, которую потом свертывали в трубочки. Это были книги-ленты. На смену папирусу пришел пергамент. Изготовляли его из шкур ягнят, телят, ослов. Всем был хорош пергамент: удобный, долговечный, но очень уже дорогой: на одну книгу в 700 страниц надо было истребить целое стадо животных. Переплеты изготовляли из досок, обтянутых шелком, кожей, бархатом. Украшали серебром, золотом, драгоценными камнями.





На Руси пергаментом пользовались до середины XIV века, только позднее из Западной Европы на Русь была доставлена бумага.



Давайте вспомним, в какой стране впервые была изготовлена бумага? Бумага впервые была изготовлена в Китае, крестьяне делали бумажную массу из бамбука и конопли с 5 века н. э. Уже в IX веке н. э. китайцы печатали на станках книги, когда еще во всем мире люди годами трудились, создавая папирус и пергамент. Под страхом смертной казни секрет изготовления бумаги сохранялся в Китае много столетий.



Переписывались рукописные книги при монастырях, в богатых, домах. Работали над книгой несколько писарей - просвещенные и грамотные люди.



Чернила тоже делали мастера. Вот такой был рецепт: «мелко истолочь чернильные орешки и просеять их через сито, потом полить кислым и пресным медом и смешать с вишневым клеем, в раствор опустить 12 железных пластинок и поставить сосуд в тепло. Трижды в день перемешивать, пробовать и процеживать».



Цвет чернил выходил очень стойкий, но не черный, а с коричневым оттенком, не изменялся на протяжении веков.



«Окном в исчезнувший мир» стала для нас берестяная грамота. Археологи нашли первые грамоты в Новгороде, Пскове, Смоленске.

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