Cочинение «Отличительные черты мировоззрения в литературе эпохи возрождения»

Отличительные черты культуры Возрождения: антифеодализм в своей основе, светский, антиклериканский характер, гуманистическое мировоззрение, обращение к культурному наследию античности, как бы “возрождение” его (отсюда название).



Возрождение возникло и ярче всего проявилось в Италии, где уже на рубеже XIII - XIV вв. его предвестниками выступили поэт Данте, художник Джотто и другие. Творчество деятелей Возрождения проникнуто верой в безграничные возможности человека, его воли и разума, отрицанием католической схоластики и аскетизма (гуманистическая этика).



Пафос утверждения идеала гармоничной, раскрепощенной творческой личности, красоты и гармонии действительности, обращение к человеку как к высшему началу бытия, ощущение цельности и стройной закономерности мироздания придают искусству Возрождения большую идейную значительность, величественный героический масштаб.



В архитектуре ведущую роль стали играть светские сооружения - общественные здания, дворцы, городские дома. Используя арочные галереи, колоннады, своды, купала, архитекторы (Альберти, Палладио в Италии; Леско, Делорм во Франции и др. ) придали своим постройкам величественную ясность, гармоничность и соразмерность человеку.



Художники (Донателло, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан и др. в Италии; Ян ван Эйк, Брейгель в Нидерландах; Дюрер, Нитхардт - в Германии; Фуке, Гужон, Клуэ во Франции) последовательно овладевали отражением всего богатства действительности - передачей объема, пространства, света, изображением человеческой фигуры (в том числе и обнаженной) и реальной среды - интерьера, пейзажа.



Литература Возрождения создала такие памятники непреходящей ценности как “Гаргантюа и Пантагрюэль” (1533 - 1552 гг. ) Рабле, драмы Шекспира, роман “Дон Кихот” (1605 - 1615 гг. ) Сервантеса и т. д. , органически соединившие в себе интерес к античности с обращением к народной культуре, пафос комического с трагизмом бытия. Сонеты Петрарки, новеллы Бокаччо, героическая поэма Аристо, философский гротеск (трактат Эразма Роттердамского “Похвала Глупости”, 1511), эссе Монтеня - в разных жанрах, индивидуальных формах и национальных вариантах воплотили идеи Возрождения.



В музыке, проникающейся гуманистическим мироощущением, развивается вокальная и инструментальная полифония, появляются новые жанры светской музыки - сольная песня, кантата, оратория и опера, способствующие утверждению гомофонии. В эпоху Возрождения были сделаны выдающиеся научные открытия в области географии, астрономии, анатомии.





Идеи Возрождения способствовали разрушению феодально-религиозных представлений и во многом объективно отвечали потребностям зарождающегося буржуазного общества. В Англии эпоха Возрождения началась несколько позже, чем, к примеру, в Италии, и у нее были здесь свои важные отличия. Время это было в Англии трудным и кровавым. Внутри страны шла тяжелая борьба с теми, кто не хотел, чтобы она освободилась от влияния Ватикана. Идеи Возрождения утверждались в борьбе. Англия воевала с Испанией, оберегавшей во всей Европе власть католицизма.



Естественно, первыми, кто стал выражать в книгах мысли и чувства нового времени, были гуманисты. Они не могли говорить лишь о том, как прекрасно быть человеком - они видели страдания простых англичан. В начале XVI в. появилась книга первого великого гуманиста Англии Томаса Мора “Утопия”. В ней описывался вымышленный остров Утопия - общество будущего, где царят справедливость, равноправие, изобилие. Книга Томаса Мора оказала огромное влияние не только на его современников, но и на развитие коммунистических идей в будущем.



Сильнее всего идеи Возрождения в Англии воплотились на сценах театров. В английском театре работала большая группа талантливых драматургов - Грин, Марло, Кид и др. Их обычно называют предшественниками Шекспира, творчество которого вобрало в себя и развило все лучшее, что было в их произведениях.



Начиная с XV в. происходит целый ряд изменений в социально- экономической и духовной жизни Западной Европы, знаменующих начало рассматриваемого периода. Социально-экономические изменения (появление условий для формирования современных европейских наций и современного буржуазного общества, зарождение основ для позднейшей мировой торговли и перехода ремесла в мануфактуру и т. д. ) сопровождались существенными переменами в умонастроениях. Процесс секуляризации обуславливает самостоятельность по отношению к церкви всех областей культурной и общественной жизни, включая науку, философию и искусство. Осознавая себя как возрождение античной культуры, античного способа мышления и чувствования и противопоставляя себя, тем самым, средневековому христианству, эпоха Возрождения все же возникла как итог развития средневековой культуры. Важнейшей отличительной чертой мировоззрения Ренессанса оказывается его ориентация на искусство. Если в центре внимания античности была природно-космическая жизнь, в средние века - бог и, связанная с ним идея спасения, то в эпоху Возрождения в центре оказывается человек.



Такой силы и власти над всем существующим человек не чувствовал ни в античности, ни в средние века. Ему не нужна милость бога, без которой он, как полагали в средние века, не мог бы справиться с недостатками своей “греховной сущности”. Он сам теперь - творец. Творческая деятельность, таким образом, приобретает в эпоху Возрождения своего рода сакральный характер - с ее помощью он созидает новый мир, создает красоту, творит самого себя. Именно эта эпоха дала миру ряд выдающихся индивидуальностей, обладавших ярким темпераментом, всесторонней образованностью, сильной волей, целеустремленностью, огромной энергией.



Изощренный художественный вкус везде распознавал и подчеркивал своеобразие и уникальность каждого индивидуума, не учитывая, что самоценность индивидуальности означает абсолютизацию эстетического подхода к человеку, в то время как личность - категория скорее нравственно- этическая. Таковы герои Шекспира - отличительные черты личности (способность распознавать добро и зло, поступать в соответствии с этим различением и нести ответственность за свои поступки), как мне кажется, подменяются чисто эстетическими критериями (как и чем герой отличается от всех остальных, насколько оригинальны его поступки). Примеры тому мы можем без труда найти в каждом из шекспировских произведений.

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