Cочинение «Отображение борьбы за волю казачества в народных думах и песнях»

Народ всегда нес в своих сердцах великое пламя свободы, которое ничем нельзя было погасить. Шли в бой украинцы за волю, шли, хотя и понимали, что не всех ожидало возвращение домой. Гремела слава о Запорожской Сечи, гремела слава казацкая, и собирались под казацкие флаги люди, те, кто хотел воли для родной Украины, те, кто мечтал о ее независимости. И сочинялись тогда песни и думы, и шли по путям кобзари, рассказывая о казацких подвигах, победах и поражениях, поднимая патриотичный дух. Это все наша история, которой должны гордиться потомки. Запорожская Сечь… Эти слова, кажется, были волшебными, так как в них вмещалась мечта украинского народа о воле. И поднимались флаги, и поднимались сабли – шли казаки в бой. А за ними шла свобода, путь которой покрыт был кровавыми реками:



* Гей, в лугу красная калина, гей, гей,

* Наклонилась; что-то наша знаменитая Украина, гей, гей,

* Огорчилась. А мы ж тую красную калину, гей, гей, да и

* Поднимем; А мы ж свою знаменитую Украину, гей, гей, и развеселим!



Бились запорожские казаки, поскольку уже не могли терпеть неволи, не было у них больше сил смотреть на слезы женщин, матерей, так как не хотели они быть рабами. Поэтому в песнях так часто звучит призыв к борьбе: «Бери саблю острую, длинную и иди воевать…». Бои были страшные, кровавые; много казаков склонили свои головушки наземь, но и много было побед, о которых еще и до сих пор поют песни, напоминая нам нашу историю. Побеждали «казаченьки» и турок, и ляхов, и других захватчиков, чтобы возвратить себе самое главное – волю, независимость: «Ой, как пошли казаченьки И из-под Солобковец. Залило вражеских ляхов, Как беленьких овец». Казаки – надежда украинцев, недаром называют их и «соколиками», и «орлами», и «молодцами». Вспомним песню о Байде «В Царьграде на рыночке», в которой воспет пылкий патриот, мужественный защитник Родины. Народ наделяет его невероятной силой: вися на крюке, он стрелами убивает турецкого царя, царицу и их дочурку. Такая условность дала возможность показать, что захватчики наказаны. Украинцы верили своим защитникам-казакам, поэтому и сочинили так много о них дум, песен и легенд. Среди них думы и о Казаке Голытьбе, который «не боится ни огня, ни меча, ни третьего болота», и о Самойле Кошке, «гетмане запорожском», и о Богдане Хмельницком, который «был за родного брата и отца казакам».



Сколько песен сложено о Богдане Хмельницкого, о его героических битвах с поляками за честь родной земли, за честь родного народа. В борьбе с польской шляхтой Хмельницкий опирался на народные массы. Был по народным представлениям украинский гетман непобедимым. Не только легенды и песни прославляют Богдана Хмельницкого. Есть много дум, где рассказывается о героических подвигах украинского гетмана. В думах: «Хмельницкий и Барабаш», «Хмельницкий и Василий Молдавский». «Победа Корсуньская» и других – Богдан Хмельницкий изображен в разных исторических и жизненных обстоятельствах. И везде он наделен лучшими чертами человека-патриота, государственного деятеля. Казаки очень уважают своего гетмана:



* «Эй, гетман Хмельницкий,

* Батя наш. Зинов Богдан чигиринский

* Дай, Бог, чтобы мы за твоей головой пили и гуляли,

* Веры своей христианской в поругание на вечные времена не давали!»



Были сложены думы и о боевых соратниках Хмельницкого, например, дума об Иване Богуне. В ней прославляется ратный подвиг этого полководца. В окруженной польскими войсками Виннице Богун применил хитрость: приказал прорубить на льду реки Буг проруби и замаскировать камышом. Не подозревая ловушки, вражеская армия двинулась на лед – много интервентов потонуло, много было взято в плен. В думе гиперболизирована сила Богуна:



* Силу он ляхов-турок стрелял:

* И сабельками рубил,

* На аркан забирал,

* В реку Буг их топил…



В истории нашей Родины много героических страниц. История Украины написана казацкой кровью. Признательный народ сохраняет память о подвигах предков в песнях, думах и легендах о казацкой славе, о героической борьбе за волю, за независимость. И, без сомнения, эти песни и думы никогда не будут забыты, так как они – напоминание нам о том, что происходило много столетий тому назад, это наша героическая история.