Cочинение «Отважная связистка»

С моей мамой в поликлинике работает доктор Елена Степановна. Ее отец Степан Васильевич рассказал мне о своей покойной жене, которая во время войны была в армии связисткой.

Еще в школе учительница немецкого выделяла Варю Самсонову за способности к языкам и рекомендовала взяться за их профессиональное изучение. И после школы Варя действительно поступила в педагогический институт на факультет иностранных языков, решив выучить французский. Было это в конце 30-х, поэтому так вышло, что свой диплом она получала уже во время войны, в октябре 1941 года, когда в Москве царила паника после известия о стремительном броске фашистов к советской столице. Из-за бомбежек вручение документов о высшем образовании проходила на станции метро "Аэропорт": прямо на рельсы поставили стол, и декан факультета генерал-майор Игнатьев, выкликал выпускников по именам, вместе с поздравлениями сердечно пожимал им руки. Выпускники возвращались домой счастливыми, вызывая недоумение прохожих, которые с мешками и чемоданами спешили покинуть город перед лицом надвигающегося врага.

Когда начался призыв в армию, Валя записалась добровольцем. Так она стала военнослужащей, но пока оформлялись документы, она успела поработать на телеграфе. И этот эпизод на всю жизнь определил ее призвание: Варя стала связисткой. С апреля 1942 года по июль 1945 года Самсонова проходила военную службу. Будучи командиром отделения связи, ей немало приходилось ползать по траншеям с телефоном и тяжеленной катушкой для провода. Налаживая связь, случалось оказываться под перекрестным огнем противника. Но человек привыкает ко всему, даже к опасности, и Варвара признавалась, что страшно ей не было. Была только усталость, и постоянно хотелось спать.

За боевые заслуги перед Отечеством Варвара Васильевна была награждена орденами и медалями и удостоена высокой чести дважды участвовать в парадах победы, чтобы пройти по Красной площади в строю ветеранов.

После войны Самсонова долго работала на Московском почтамте и оставила службу намного позже наступления пенсионного возраста.