Cочинение «Отзыв об уроке информатики»

Урок информатики был проведен в 10 классе. Тема урока - «Введение в среду Windows». Тип урока комбинированный. На уроке ставились такие цели: помочь учащимся получить базовое представление об операционной системе Windows; воспитание информационной культуры учащихся, внимательности, аккуратности, дисциплинированности, усидчивости; развитие познавательных интересов, самоконтроля, алгоритмического мышления.

Урок был организован на высоком уровне. Ученики и учитель были подготовлены к началу урока, были соблюдены правила поведения в компьютерном классе и техника безопасности. В конечном итоге работы, цели поставленные перед учителем были достигнуты.

Учитель продемонстрировал отличное владение педагогическим мастерством и методикой преподавания. Во время урока, речь учителя была понятной и доступной ученикам. Главная информация подчеркивалась.

Используемые на уроке методы лекции и практические методы позволили ученикам воспринять информацию без особых сложностей. Структура проведения урока знакома учащимся, что позволяет не тратить время на лишние вопросы и организационные моменты.

Закрепление нового материала происходило непосредственно за компьютерами. Выполнение задания поэтапно позволило ученикам окончательно разобраться в новой теме и закрепить полученные знания. Во время урока именно умение учителя общаться с учащимися помогло достичь всех поставленных целей и создать на уроке рабочую атмосферу. Тактичность совмещалась с юмором, строгость с похвалой, это не позволяло ученикам забыть о присутствии учителя на уроке.

В целом, урок был отлично спланирован, и т. к. все цели были достигнуты, то я считаю, что урок удался.