Cочинение «Озеро в лес»

Видели картину Васнецова "Аленушка"? Там печальная девушка сидит на берегу озера, а в темной воде отражаются стволы высоких деревьев, окружающих озеро? Эту картину я знаю с детства. Она висит у меня на стене, потому что меня зовут Аленушка. А вот такого озера я никогда не видела, не приходилось. Ведь я живу в городе. Но один раз, летом, папа решил навестить свою тетю в Псковской области и взял меня с собой. Мы пробыли там неделю. Один раз мы решили поехать на озеро в лесу.



Лес был очень красивый, лучи солнца пробивались сквозь листву. Это был смешанный лес, там росли и хвойные деревья, и лиственные. К озеру мы вышли неожиданно: тропинка сделала поворот и перед нами открылось озеро. Оно было большое, круглое, как будто кто-то вычертил его форму в виде круга, а вода была такой же темной, как на той картине. Солнце было немного скрыто верхушками деревьев. Не было даже маленького ветерочка и потому вода была ровная-ровная, она блестела как зеркало и в ней отражались небо и все деревья, которые окружали озеро. На середине озера плавали огромные листья и цветы. Это были кувшинки.



Мне казалось, что Васнецов стоял именно у этого озера, когда придумывал свою картину. Папа предложил искупаться, но мне было немножко страшно заходить в эту темную воду. Как будто это озеро из сказки и у него есть какие-то тайны и загадки. Но потом я и мои двоюродные братья все-таки решили поплавать. Вода оказалась такой теплой, приятной. Мы поплыли к кувшинкам и попытались их сорвать, но они очень плотно держались своими длинными стеблями и мы их оставили в покое.



Когда мы накупались, то решили обойти озеро вокруг, там была тропинка. Мы спокойно шли и разговаривали и вдруг что-то с шумом и плеском выскочило у нас из подног и стало падать в воду. Оказывается, это утиное семейство расположилось в травке на берегу, а завидев нас бросилось спасаться в воду. Там была мама-утка и пять маленьких утят. Они же не знали, что мы не причиним им зла.



Так я увидела настоящее сказочное озеро.