Cочинение «П. П. Кончаловский «Сирень»»

Разные сюжеты берут художники для своих картин. Тут и сказки, и исторические события, и неповторимая красота природы. А в картине «Сирень» художник П. П. Кончаловский сумел воспеть не только свежесть и многоцветное богатство душистых гроздьев сирени, но и радость солнечного утра. Мне кажется, именно утром внесли этот чудесный букет из цветущего благоухающего сада и поставили на стол в простой плетеной вазе.



Белые, лиловые, розовые, сиреневые грозди тяжело клонятся к столу. Они наполняют воздух комнаты ароматом весны.



Легкими мазками написана картина. Художник не ставил себе цели подробно выписать каждую звездочку цветка, каждый листик. И от этого букет лишь приобрел какую-то волшебную объемность, кажется, что можно дотронуться до сирени рукой, ощутив на пальцах нежную прохладу лепестков.



Когда наступит весна, я обязательно соберу огромной букет сирени, поставлю его в вазу и подарю своей маме.