Cочинение «Память о моем прадедушке»

Эпиграфом к своему сочинению я взяла строки поэта А. Н. Апухтина из стихотворения " Прощание с деревней " (1859 года) , так как в этом произведении Апухтин писал о борцах за счастье родного народа и о любви к родному краю. Я же хочу написать о прадедушке по папиной линии, тоже защитнике отчизны. Из рассказов папы и его тети я узнала много интересных фактов о жизни моего прадедушки. Папа мне показал фотографии и документы того времени , которые хранятся у нас дома. Рассказы моего прадедушки записывала его младшая дочь Татьяна в блокнот, и её воспоминания мне помогли в написании этого сочинения.

И ты . . . что будешь, страна

моя родная?

Поймет ли твой народ всю

тяжесть прежних лет?

И буду ль видеть я, хоть свой

закат встречая,

Твой полный счастия рассвет?-

А. Н. АпухтинРодители моего прадедушки Скоробогатько Мефодий Моисеевич и Плуготарь Мария Тимофеевна были уроженцами деревни Хотьки, Херсонского уезда Черниговской области . Они родились в 1879 году , а в начале двадцатых годов пришли в Сибирь и поселились в деревне Верхняя Уря, Ирбейского района Красноярского края. Семья Скоробогатько была многодетной, и в 1923 году 26 ноября родился мой прадед. При получении паспорта в 1938 году фамилия была записана со слов, и мой прадедушка стал Скоробогатов Иван Мефодьевич.

В свои неполные 18 лет в 1941 году мой прадед ушел добровольцем на фронт. Воевал он на Белорусском фронте. Мне мои родные рассказывали о его храбрости и отваге , за которые он был награжден боевыми наградами. Военные реликвии хранятся у нас дома. Это Орден Отечественной войны, Орден Славы, Медаль за отвагу и Медаль за победу над Германией. В военное время было у прадедушки много друзей , о чём свидетельствуют многие фотографии тех лет. В это тяжкое время без дружбы и поддержки товарищей победить было просто невозможно. Мой прадед был человеком очень весёлым и жизнерадостным. Он вспоминал, как отряд сидел трое суток в болоте в лесах Белоруссии, и чтобы было не так страшно, он рассказывал своим товарищам разные байки и анекдоты. Во время войны он был ранен в ногу , а после выздоровления прадедушка снова вернулся на фронт. В годы войны в Белоруссии, где стояла часть моего прадедушки, он познакомился со своей будущей женой. После окончания войны до 1947 года мой прадед продолжал службу в Прибалтике, где и был отмечен благодарственным письмом, которое подписал генерал армии Баграмян. Это письмо до сих пор хранит наша семья.

Вернулся гвардии старшина в родную деревню в мае 1947 года. После возвращения домой с 1947 года по 1951 год мой прадед работал в родном колхозе в деревне Верхняя Уря. В свободное время он был участником и руководителем художественной самодеятельности в сельском клубе. Прадедушка и его товарищи ставили спектакли и участвовали в концертах. Они выезжали и в другие села и деревни с выступлениями. У нас дома сохранилась фотография 1949 года, на которой изображены участники художественной самодеятельности. Среди них и мой прадедушка.

Спустя годы, уже в мирное время ранение дало о себе знать. У прадеда стала отказывать нога, и он плохо стал ходить. Его жена помогала ему выходить во двор, и он там сидел часами на солнышке. Врачи делали всё, что могли, но положение ухудшалось. Тогда моя прабабушка стала применять и народные средства. Огромное желание жить дальше полноценной жизнью, радоваться ею, помогло моему прадеду вылечиться. С 1955 года мой прадедушка занимался общественной работой. В деревне Коростелёва был инструктором райкома , а до 1966 года председателем сельского совета в родной деревне Верхняя Уря. Свои проведенные годы у деда Ивана в деревни мой папа всегда вспоминает тепло. Он рассказывал мне о своем дедушке с большой любовью и уважением к нему. Папа вспоминал, что когда жил у деда в деревне, то любил ходить в совхозную контору, где дед в последние годы перед пенсией работал бухгалтером. Это было как в старых кинофильмах. Папа любил наблюдать за работай деда. Он сидел за большим салом, в черных ситцевых нарукавниках и перед ним лежали огромные деревянные счёты.

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