Cочинение «Память о войне»

Я родилась в счастливое, мирное время, но я много слышала о войне, ведь горе и беда не обошли стороной и моих родных и близких. Родной брат моей бабушки Алеша погиб в тысяча девятьсот сорок втором году, а ведь ему было всего восемнадцать. В самом пекле войны побывали мой прадед и оба дедушки.



Своего деда Ивана я знаю лишь по рассказам своего папы, который бережно хранит его орденскую книжку и фронтовые реликвии.



Мой дед, Сопляков Иван Семенович, в марте тысяча девятьсот сорок первого года досрочно сдал экзамены за курс средней школы и поступил в Казанское танковое училище, а через три месяца началась война. Потом ее назовут Великая Отечественная. Так и не доучившись в военном училище, он в звании младшего лейтенанта был направлен на Сталинградский фронт командиром танкового взвода.



Город Сталинград выстоял в жестокой схватке с фашистами. Там принял первый бой и младший лейтенант Сопляков Иван. В Великом сражении на Курской дуге он уже командовал танковой ротой. Что такое Прохоровское сражение, мы знаем по урокам истории. А по воспоминаниям моего дедушки это была стальная мясорубка. Сквозь смотровые щели ничего не было видно, и, если в поле зрения попадал крест, намалеванный на броне немецкого танка, то тут же стреляли.



В этом сражении дед подбил немецкий танк и самоходку. Его представили к ордену Красного Знамени, но получал он этот орден уже после госпиталя, потому что сразу после Прохоровки танковую дивизию, в которой он служил, перебросили под Харьков на помощь Степному фронту. И на марше танковая рота дедушки наткнулась на засаду. Первым был подбит головной танк командира роты, то есть моего деда. Из горящего танка его вытащил заряжающий Ковалев, определил его в медсанбат.



Очнулся дедушка только через месяц в Челябинске. Потом лечение… И снова в бой. Медали, которыми он был награжден, говорят о его боевом пути. Медаль «За освобождение Варшавы» за бои на территории Польши. Второй орден Красного Знамени за три танка и две самоходных артиллерийских установки. Медаль «За взятие Берлина» командир танкового батальона Сопляков Иван получил после того, как расписался на стенах Рейхстага. Потом освобождение Праги.



За годы войны мой дедушка жег фашистские танки, но и сам не уберегся: семь раз горел. Был ранен. Контужен. И очень жаль, что не дожил до наших дней. Пройдя всю войну, он трагически погиб в мирное время. Очень жаль, что рассказы о его боевом пути доходят не от него, а из воспоминаний родных и близких



Как давно закончилась самая страшная война! Но почему-то до сих пор болит сердце и наворачиваются слезы, когда вспоминаешь многочисленные рассказы наших бабушек и смотришь документальные фильмы про войну.



Конечно, очень много написано произведений о войне, так как эта тема затронула душу многих писателей, особенной, кто сам принимал участие в ней, такие как Солженицын, Воробьев и многие другие. Но в основном все пишут о героизме солдат, а о женщинах сказано не так много. Поэтому Светлана Алексиевич посвятила целый сборник рассказов о подвигах русской женщины. Это даже не рассказы, а документальная проза, так сама определяет жанр произведения. Трудно поверить, что женщина, которую мы привыкли видеть хозяйкой, другом, женой и просто матерью, может стать солдатом, снайпером, пережить всю горечь войны. Мы обязаны помнить о пяти девчонках из повести Васильева «А зори здесь тихие», которые пошли навстречу фашистам и совершили подвиг, отдав при этом свои жизни. Про это же пишет Светлана Алексиевич в книге «У войны не женское лицо».



Уже по одному названию можно определить тему произведения. Эта книга посвящена женщинам на войне, и именно о них ведется рассказ. «Не женское лицо»потому что не женское это дело убивать и защищать Родину. Женщина продолжательница рода, мать, а не защитник.



Автор не сочинял свой рассказ, это документальная факты, собранные ею, поэтому в достоверности историй можно не сомневаться.



Вот, например, жизнь Нины Яковлевны Вишневской на войне в рассказе «Одна я вернулась к маме». Она по своей воле пошла на войну, работала санитаркой, вытаскивала раненых из горящих танков, сама была ранена и уже в восемнадцать лет награждена медалью «За боевые заслуги». С шестнадцати лет она спасала раненых, нередко была на поле сражения: «Мы шли умирать за жизнь, не еще не знали, что такое жизнь». Сколько она выдела смертей, то как люди мучились, и все это вытерпела, пережила и не сдалась! И так каждая героиня произведения. Алексиевич восхищалась подвигами женщин и каждый раз переживала вместе с ними заново их жизнь на войне.



Любой рассказ Светланы Алексиевич показывает героизм русских женщин их самоотверженность и преданность Родине.



Мне кажется главной особенностью ее книги является то, что это невыдуманные истории.

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