Cочинение «Памяти деда посвящается...»

Листая семейный альбом, словно завороженный таинством прошлого я с особым интересом рассматриваю пожелтевшие от времени фотографии. 1897г. , 1923г. , 1927г. , 1956г. Словно звенья одной цепи выстраиваю фотографии в один ряд.

Передо мной семейные реликвии - фотографии с лицами людей мне совсем незнакомых. И в то же время я узнаю знакомые черты лица. : Строгие усы, мягкий, но решительный взгляд и какая-то таинственная улыбка, как говорят "из глубины души". И я вдруг четко понимаю, что в этих добродушных "усачах" узнаю близкого и родного мне человека, моего деда. Так из поколения в поколение передается частица души и внешнего образа членов одной семьи.







Встань, к своим истокам повернись,

Ты поймешь: без племени, без рода

Жизнь твоя утрачивает смысл.

В. Н. ИсайчевДиков Павел Александрович (7. 05. 51. - 20. 03. 06). Мой дед родился в городе Свободном Амурской области. Как и все дети, он ходил в детский сад. Прабабушка рассказывала, что маленький Паша говорил так непонятно, что воспитатели посылали в другую группу за старшей сестрой, чтобы она перевела, о чем говорит брат. В 1957 году семья переехала в город Канск.

В школьные годы мой дед был заводилой. Бегал "покуривать" на чердак пятого этажа школы-интернат, в которой учился. Он был активным, как сейчас говорят всестороннее развитым ребенком. Занимался спортом, увлекался фотографией, рыбалкой.

Не только шалости заполняли его жизнь. Со всей ограды к нему несли больных кошек и собак, он их лечил. Например, Жучке, которой мальчишки повредили хвост, он провёл терапию и хвост зажил и даже оброс шерстью. Благодарная Жучка прожила в семье более десяти лет. А раненой кошке он накладывал шину из сосновой ветки, и та, костыляя, уходила. Словно добрый доктор Айболит он лечил больных и бездомных животных.

На единственном подоконнике небольшой однокомнатной квартиры стояло три аквариума: один большой - для взрослых рыбок, второй - поменьше для самочек, "будущих мам", третий - для мальков.

Мой дед рано повзрослел, причина этому смерть отца. И хотя в семье он был вторым ребёнком, все читали его старшим. Самые ответственные решения принимал он. Это "старшинство" и ответственность за всех членов семьи дед сохранил до последних дней своей жизни.

Как и все, служил в рядах Советской Армии, в приграничном районе вдоль реки Зеи. Он был проводником служебных собак, и это не случайно. Удивительно теплую любовь и заботу к четвероногим друзьям он проявлял на протяжении всей своей жизни.

После службы в Армии дед трудился на предприятиях родного города. И всегда люди говорили о нем с большим уважением. Много почетных грамот и благодарственных писем хранится в семейном архиве.

Я говорю о дорогом и близком мне человеке в прошедшем времени, потому, что его уже нет с нами. И только память хранит теплые воспоминания и возвращает назад в прошлое.