Cочинение «Памятник А. С. Пушкину»

У каждого народа есть свои памятники — символы национальной гордости и славы. Они — яркое свидетельство любви и уважения соотечественников к выдающимся писателям, ученым, героям.



На одной из шумных московских площадей б июня 1880 года был установлен памятник великому русскому поэту — Александру Сергеевичу Пушкину. Его открытие стало самым видным общественным событием в России конца XIX века, важной вехой в судьбе пушкинского наследия.



Интересна история создания памятника. Идея его возникла еще в 1837 году, сразу же после смерти Пушкина. Однако ей не суждено было сбыться, поскольку по традиции памятники устанавливали только выдающимся государственным деятелям.



Тем не менее постоянные ходатайства как чиновников Министерства иностранных дел, так и лицеистов пушкинского выпуска, поддерживаемых общественным мнением, вынудили в 1860 году правительство дать разрешение на сооружение памятника. При этом из казны не было выделено ни копейки. Был объявлен сбор денег и даже собрано около 30 тысяч рублей, но на этом дело и закончилось.



В 1880 году инициативу по созданию памятника Пушкину взял в свои руки воспитанник Царскосельского лицея Яков Карлович Грот. За десять лет он собрал 160 575 рублей, после чего объявил открытый конкурс проектов памятника. Победителем стал талантливый скульптор А. М. Опекушин.



После трех лет творческих исканий был утвержден окончательный проект, и Опекушин приступил к изготовлению гипсовой модели. Статую отливали на бронзолитейном заводе в Петербурге. Окончательно памятник, представляющий собой бронзовую фигуру Пушкина, установленную на гранитном постаменте, увидел свет через 5 лет.



В целом высота памятника составляет почти 11 метров. Пьедестал отличается лаконичной красотой: изящные ступени, чуть идущий вверх цоколь, восемнадцать низких гранитных тумб вокруг основания памятника с бронзовым венком на каждой, а между ними — гирлянды литых лавровых листьев. Вокруг установлено четыре чугунных светильника.



Пушкин представлен одетым в сюртук и широкий плащ, его фигура выражает непринужденность и живость, поэтическую возвышенность образа. Голова поэта слегка наклонена, а взор задумчив, словно Пушкин погружен в свои мысли, обдумывает новое произведение.



На постаменте выбиты строки из известного стихотворения «Памятник»:



Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,



И назовет меня всяк сущий в ней язык,



И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой



Тунгус, и друг степей калмык.



И долго буду тем любезен я народу,



Что чувства добрые я лирой пробуждал,



Что в мой жестокий век восславил я Свободу



И милость к падшим призывал.