Cочинение «Памятник Кириллу и Мефодию»

Кирилл и Мефодий - просветители славян, создатели славянской азбуки. Они были братьями, родились и выросли в византийском городе Солунь (совр. Фессалоники), в окрестностях этого города в то время проживало многочисленное славянское население, поэтому уже с детства им был известен один из славянских языков.



Основными источниками изучения деятельности Кирилла и Мефодия служат их жития, которые были написаны учениками уже после смерти братьев. Согласно этим житиям, Мефодий в молодости сделал административно-военную карьеру, был управляющим византийским княжеством со славянским населением. Около 852 года он принял монашеский постриг, позднее стал игуменом. Кирилл уже в юном возрасте проявлял выдающиеся лингвистические способности и тягу к наукам, учился в Константинополе у крупнейших ученых того времени - Льва Грамматика и Фотия (будущего патриарха). После обучения также принял сан священника, преподавал философию, принимал участие в византийском посольстве к арабам. Около 861 года оба брата в составе византийского посольства в Хазарский каганат дважды побывали в Херсонесе, затем были посланы императором Михаилом III в Великую Моравию.

Великая Моравия в IX веке была одним из крупнейших государств Средней Европы; центральными областями государства были собственно Моравия и Западная Словакия, в его состав входили также часть Чехии, Малая Польша, Лужица; столицей Великой Моравии был город Велеград (в районе современной Братиславы). Эта миссия была организована по просьбе моравского князя Ростислава (846 - 879 гг. ), который стремился ограничить в своем княжестве влияние немецкого духовенства и хотел, чтобы христианское учение проповедовалось на понятном славянам языке, а не на латыни. Кирилл и Мефодий осуществили перевод книг Священного Писания с греческого на славянский язык, в основу перевода легли хорошо известные им восточно-болгарские диалекты.



В отличие от других практиковавшихся в ту эпоху способов записи славянской речи славянское письмо Кирилла и Мефодия представляло собой особую законченную систему, созданную с учетом всех специфических особенностей славянского языка. Для текстов переводов ими была создана особая азбука - глаголица. Братья также обучили местных священнослужителей совершать богослужение по-славянски. Этот опыт получил распространение и в соседних населенных славянами землях.



В результате переводческой деятельности Кирилла и Мефодия был создан корпус текстов на славянском языке, который давал представление об основных нормах христианского мира, вместе с тем был создан и литературный язык, способный на столь же высоком уровне, как греческий и латинский, обслуживать все сферы жизни славянского общества.

После смерти Кирилла просветительскую деятельность продолжил Мефодий, а после его смерти последовало изгнание из Великой Моравии учеников обоих братьев. Климент Охридский, Наум, Ангеларий нашли прибежище в соседних странах, прежде всего, в Болгарии, где и была, предположительно, создана кириллица. Через посредство Болгарии кирилло-мефодиевское наследие оказало огромное воздействие на культуру Руси, Сербии, Чехии и Хорватии.



Памятник Кириллу и Мефодию, основателям славянской письменности, расположен на улице Софьи Перовской, в сквере областной научной библиотеки. Был открыт в 1990 году во время проведения Дней славянской письменности. Известно, что именно братья Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку, перевели с греческого священные и церковные книги, ввели у славян богослужение на родном языке. 24 мая, в День памяти святых Кирилла и Мефодия, Россия традиционно отмечает День славянской письменности и культуры. Этот праздник после многих десятилетий забвения был возрожден в нашей стране в 1986 году, а в 1991 году ему был придан статус государственного. В этот день проходят грандиозные народные праздники на улицах и площадях городов, в музеях, в заповедных архитектурных ансамблях