Cочинение «Памятник Пушкину»

К сожалению, часто бывает так, что мы вспоминаем того или иного деятеля культуры в связи с очередным юбилеем, а потом забываем до следующего. Первому поэту на Руси такое отношение не грозит. Пушкина читают, учат наизусть, цитируют, изучают и без особенных поводов. Поэтому видится глубоко символичным тот факт, что и самым известным, любимым москвичами и россиянами скульптурным монументом, является памятник А. С. Пушкину в Москве на Тверской. Вот уже почти 120 лет он остается таковым. Никакие следующие мемориальные сооружения (в том числе памятники самому А. С. Пушкину) не затмили его славу. У “Пушкина” назначаются свидания, возле “Пушкина” присаживаются отдохнуть вечно спешащие москвичи и гости города, сюда приходят с фотоаппаратами и провинциальный школьник и заезжий американец. Без “Пушкина” не обходится ни один порядочный набор открыток с достопримечательностями столицы. Бронзовый Пушкин стал одним из символов Москвы. Давайте же в год юбилея любимого поэта вспомним историю памятника ему.



Первое Всеподданнейшее ходатайство об открытии подписки на памятник А. С. Пушкину (в Санкт-Петербурге) было составлено еще в 1855 году, вскоре после вступления на престол Императора Александра II. Однако дело затянулось, и в 1860 году лицеисты пушкинской эпохи выступили с повторной инициативой. Была объявлена всероссийская подписка, но сбор средств вскоре застопорился. В 1870 году, на очередной лицейской годовщине, по предложению лицеиста выпуска 1832 года, видного филолога-пушкиниста и историка Я. К. Грота, было составлено новое ходатайство, и вскоре по Высочайшему соизволению приступил к делу Комитет по сооружению памятника. По предложению члена Комитета Федора Матюшкина, адмирала и друга А. С. Пушкина, было рассмотрено новое место для памятника – Москва, родина поэта, где прошли его детские годы. В результате успешно проведенной кампании к 1880 году было собрано 106 575 руб. 10 коп. В 1872 году прошел восьмимесячный конкурс, в котором участвовали лучшие скульпторы России того времени. Среди них были М. Антокольский, И. Шредер, А. Опекушин, Н. Пименов. В 1873 году проекты, числом пятнадцать, были вынесены на суд жюри, которое не нашло достойных исполнения, хотя и поощрило А. М. Опекушина, П. П. Забелло, А. Р. Бока, Е. М. Ильенкова и И. И. Шредера. Новый конкурс 1874 года вновь не выявил достойных работ, и на следующий год Комитет решил устроить конкурс двух работ наиболее понравившихся участников предыдущего конкурса - А. Опекушина и П. П. Забелло. А. Опекушин представил сразу шесть проектов, П.

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