Cочинение «Памятник Т. Г. Шевченко (описание памятника культуры)»

Одно из красивейших мест в Харькове - сад имени Т. Г. Шевченко. Это старый зеленый массив, расположенный в самом центре города. Идешь по Сумской к Оперному театру и невольно останавливаешься возле прекрасного памятника, который является главным украшением сада. Это памятник великому сыну украинского народа Т. Г. Шевченко. Внимательно разглядывая знакомое великолепное сооружение, всякий раз открываешь для себя что-то новое и восхищаешься творением талантливого архитектора И. Лангбарда и замечательного скульптора М. Манизера.

Памятник состоит из нескольких скульптурных групп, связанных общим замыслом - показать воспетую Кобзарем борьбу украинского народа за свое освобождение. Скульптуры поднимаются серпантином вокруг фигуры Т. Г. Шевченко снизу вверх. Мы видим крепостную крестьянку, прижимающую к груди ребенка, крестьян с косами. Выразительны фигуры крепостного с тяжелым жерновом на плечах и старого солдата. За ними идут красноармеец, крестьянин, студентка и рабочий, крепко сжимающий флаг в поднятой руке. А на трехгранном пилоне - бронзовая фигура поэта. Он стоит, чуть склонив голову, будто приостановился на мгновение. Взгляд его суров, губы плотно сжаты, брови нахмурены. Мне кажется, Шевченко смотрит на нас, на то, как мы живем, и осуждает за что-то. А все мысли его - об Украине. . .

Я горжусь тем, что в моем родном городе есть такой замечательный памятник, который можно назвать "душой", визитной карточкой Харькова.