Cочинение «Памятник церковного зодчества в моем городе»

Памятник церковного зодчества в моем городе

В центре Харькова, там, где раньше стояла Харьковская крепость, стоит самое древнее каменное здание города, сохранившееся до наших дней. Это Покровский собор, построенный в конце XVII века. Место, где расположен собор, крепкие каменные стены, длинные узкие окна, похожие на бойницы, - все это говорит о том, что он входил в систему оборонительных укреплений города.

Покровский собор - один из лучших памятников украинской архитектуры XVII века. В основу его композиции положена схема трех-срубной украинской деревянной церкви.

Сегодня собор передан патриархии и переживает второе рождение. Он активно реставрируется и вновь действует как один из центральных храмов Харькова.