Cочинение «Памятники древнерусской литературы»

В XI-XII веках произошел взлет культурного развития Киевской Руси. Культурными центрами были крупные города, многие из которых приобрели значение европейских центров: Новгород, Киев, Галич.



Проведенные археологами раскопки позволяют говорить о высокой культуре горожан, многие из которых были грамотными. Об этом свидетельствуют сохранившиеся долговые расписки, челобитные, распоряжения о хозяйственных делах, извещения о приезде, письма, которые писали на бересте, а также сохранившиеся в разных городах надписи на вещах, стенах церквей. Для обучения грамоте в городах организовывались школы. Первые школы для мальчиков появились еще в X веке, а в XI веке в Киеве была открыта школа для девочек.



Доподлинно известно, что еще до принятия христианства Древняя Русь знала письменность. Первые дошедшие до нас рукописные книги представляют собой настоящие произведения искусства. Книги написаны на очень дорогом материале — пергамене, который изготовляли из бараньей, телячьей или козлиной кожи. Украшали их изумительными по красоте цветными миниатюрами.



Большинство дошедших до нас книг, относящихся к этому периоду времени, религиозного содержания. Так, из 130 сохранившихся книг 80 содержат основы христианского вероучения и морали. Однако в это время существовала и религиозная литература для чтения. Хорошо сохранился сборник рассказов о реально существующих и легендарных животных, деревьях, камнях — «Физиолог». Этот сборник состоит из нескольких рассказов, в конце каждого помещено небольшое толкование описанного в духе христианства. Так, например, природное свойство дятла долбить деревья соотносилось с дьяволом, который упорно ищет слабые места человека.



К этому же периоду времени относятся такие выдающиеся памятники церковной литературы, как «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона, проповеди Кирилла Туровского. Существовали также религиозные книги, которые нетрадиционно истолковывали известные библейские сюжеты. Такие книги назывались апокрифами. Название произошло от греческого слова «потаенный». Самым популярным был апокриф «Хождение Богородицы по мукам».



В большом количестве создавались жития святых, которые подробно описывали жизнь, деятельность, подвиги людей, причисленных церковью к лику святых. Сюжет жития мог быть и захватывающим, как, например, «Житие Алексея, человека Божия».



Известны также литературные памятники Владимиро-Суздальской земли. Среди них «Слово» («Моление») Даниила Заточника.



В XI веке появились и первые сочинения исторического (документального) характера. К этому периоду времени относится древнейший, сохранившийся до наших дней, летописный свод — «Повесть временных лет». Этот документ позволяет нам судить не только о политической ситуации того времени, но и о быте, нравах древних русичей.



В крупных городах велись подробные летописи, в которых фиксировались происходившие события. Летописи содержали копии подлинных документов из княжеского архива, подробные описания сражений, отчеты о дипломатических переговорах. Однако нельзя говорить об объективности этих летописных сводов, так как их составители были прежде всего детьми своего времени, которые пытались оправдать поступки своего князя и очернить его противников.



Выдающийся памятник древнерусской литературы, — «Поучение» Владимира Мономаха. Оно предназначалось детям князя и содержало наставления о том, как должны вести себя молодые князья, дети дружинников. Он предписывал и своим, и чужим не обижать жителей в селениях, всегда помогать просящему, кормить гостей, не проходить мимо человека без приветствия, заботиться о больных и немощных.



И наконец, самый значительный памятник древнерусской литературы — «Слово о полку Игореве». В основе произведения — предпринятый князем Игорем Святославичем поход против половцев. К сожалению, единственная сохранившаяся рукопись «Слова» сгорела во время пожара в Москве в 1812 году.