Cочинение «Памятный день летних каникул»

В этом году я ездил в деревню. Особенно мне запомнилось одно воскресенье июля.



Утро стояло жаркое. Проснувшись, я поплавал в Свири и стал готовиться с папой к рыбалке. После обеда мы отправились в путь. Дорога к озеру шла лесом. Я устал, потому что нес рюкзак с рыболовными снастями. Но усталость исчезла, как только я увидел озеро. Папа накачал резиновую лодку, рыбалка началась. Море удовольствия испытал я, поймав красавца язя, зубастую щучку и много плотвы. Позже, на берегу, я натаскал сучьев, папа развел костер. Стали готовить ужин. Уха получилась очень вкусная.