Cочинение «Памятный день моих летних каникул»

Лето - самое приятное время года, но его всегда не хватает. Кажется, только начали отдыхать, расслабились, а незаметно наступает первое сентября – школа на носу. Очень жаль бывает, что каникулы кончились. Начинаешь вспоминать о том, что было, о солнце, о зелени, сравниваешь все это с настоящим: листочки желтеют, травка вянет…

В июле этого года мы с мамой ездили на море в восхитительный город Сочи. Конечно, солнце, пляж, чайки, морской прибой – запомнилось многое. Но из всех поездок мне особенно запомнилась одна. Ранним утром из нашей гостиницы собралась экскурсия в одно из самых известных сочинских мест – на Мацесту. Это большое здание, выполненное в древнегреческом стиле: с многочисленными колоннами, скульптурами из мрамора. В главном архитектурном сооружении были очень красивые колонны и изумительный резной потолок. Это большой зал, где можно отдохнуть и утолить жажду газированной водой. Существует легенда, по которой здешняя девушка по имени Мацеста добровольно принесла себя в жертву, выйдя замуж за горного духа, чтобы он вылечил целебной водой ее родителей. С тех пор знают все: ее назвали в честь благородной девушки. Мацеста лечит ожоги, рубцы, болезни суставов и многие другие.

Мне очень понравилась эта экскурсия на знаменитую сочинскую Мацесту, целебность сероводородной воды. Меня восхитила изобретательность архитектурной задумки, простор здания и, конечно же, благородные люди, захотевшие создать такой центр, как Мацеста.