Cочинение «Парк осенью»

Я люблю осень за ее неповторимый тонкий запах озона, мокрого асфальта и сладковатого умирания. А воздух становится одновременно материальным и в то же время удивительно прозрачным, кристально прозрачным. И эта поэтическая грусть неизбежного умирания, словно ты видишь другой - застывший и прекрасный - мир. И каждый раз ждешь осени. Заходишь в парк. Падает осенний дождь, теплый, свежий. Уже заканчивается осень, скоро наступит зима. У березки тяжело найти зеленые листья. Березка очень красивая. Хоть у нее нет листьев, но она красива ветвями. Вся природа чувствует приближение зимы. Идешь по аллее по разноцветному ковру, а под ногами слышится шорох опавших листьев. Это листочки прощаются с нами до весны. Птицы поют свою последнюю песню о лете – она чуть-чуть грустная, потому что скоро придет зима и наступят холода. Дождь тоже звучит по-другому. Мне очень нравится, сидя в теплом уютном доме, слушать разнообразную музыку дождя, который барабанит по карнизам и крышам домов, не забывая стучать в мое окно. А еще осенью ветер особенно любит играть с листьями. Под дуновением ветра слышится песня кружащихся в вальсе листьев. Осень, на мой взгляд, самое красивое время года. Ведь именно осени многие поэты, художники и композиторы посвящают свои произведения. Еще очень тепло, но уже грустно от запаха ушедшего лета, многослойного, пряно-кисловатого. Деревья сбрасывают обожженную за лето листву. Кажется, что стволы темнеют, они устали и хотят спать. Неугомонные мелкие паучки с невероятной скоростью плетут паутины, и ты, не видя, срываешь их ловушки. Особенно радостны почему-то птицы. Кто-то собирается в дорогу, кто-то, отъевшись за лето, готовится к зиме, а молодые выводки необычайно активны, порхают, дерутся. Они еще не знают, что такое зима и не ждут от нее козней. Я люблю осень, и люблю гулять в парке осенью.