Cочинение «Патерики и Апокрифы в древнерусской литературе»

Широко известны были в Киевской Руси патерики — сборники коротких рассказов о монахах и мирских людях, прославившихся своим благочестием или аскетизмом, или, напротив, о грешниках, наказанных богом за совершенные преступления.



В Синайском патерике, переведенном на Руси в XI в. , повествуется, например, о столпнике, который настолько чужд гордыни, что даже подаяние нищим раскладывает на ступенях своего убежища, а не отдает из рук в руки, утверждая, что не он, а богородица одаряет страждущих. Повествуется в патерике о юной монахине, которая выкалывает себе глаза, узнав, что ее красота вызвала вожделение юноши. Праведного старца обвиняют в прелюбодеянии, но по его молитве двенадцатидневный младенец на вопрос, «кто его отец», указывает пальцем на действительного отца; по Молитве благочестивого корабельщика в знойный день над палубой проливается дождь, утоляя жажду страдающих от зноя путников. Лев, встретившись с монахом на узкой горной тропе, встает на задние лапы, чтобы дать ему дорогу. И т. д.



Если праведникам сопутствует божественная помощь, то грешников в патериковых легендах ожидает страшная — и что особенно характерно—не посмертная, а немедленная кара: вору, осквернителю могил, выкалывает глаза оживший мертвец; корабль не двигается с места, пока с его борта не сходит в лодку женщина-детоубийца, и эту лодку с грешницей тотчас же поглощает пучина; слуга, задумавший убить и ограбить свою госпожу, не может сойти с места и закалывается сам.



Многие патериковые легенды были включены впоследствии в Пролог — сборник кратких житий, поучений и нравоучительных повестей, известный на Руси с XIII в. и получивший широкое распространение. Патериковые легенды (возможно, через посредство Пролога) были использованы в творчестве русских писателей XIX в. — Л. Н. Толстого, Н. С. Лескова, В. М. Гаршина.



Апокрифы (греч. апокриф — потаенный). Помимо преданий, вошедших в канонические библейские книги, т. е. в Ветхий и Новый завет, в средневековой письменности широкое распространение получили апокрифы — легенды о персонажах библейской истории, однако сюжетно отличающиеся от тех, которые содержатся в библейских канонических книгах. Иногда в апокрифах с иных мировоззренческих позиций рассматривалось происхождение мира, его устройство и столь волновавший умы в средневековье вопрос о «конце света». Наконец, апокрифические мотивы могли входить в произведения традиционных жанров, например, в жития.



Апокрифы были известны уже литературе Киевской Руси. ,В списках до XIII в. сохранились апокрифические сказания о пророке Иеремии, апокриф «Хождение богородицы по мукам» и ряд других. Апокрифические легенды мы встретим и в летописи: там присутствуют, например, апокрифические подробности в рассказе о детстве пророка Моисея (как он, играя, уронил венец с головы египетского фараона), а в приводимом в летописи (в статье 1071 г. ) ответе волхвов, сеявших смуту в Ростовской земле, воеводе Яну Вышатичу излагаются богомильские представления о создании человека: «створи дьявол человека, а бог душу вложи».



Для апокрифов характерно обилие чудес, фантастики, экзотики. Так, например, в апокрифе «Паралипомен Иеремии» рассказывается, как юноша Авимелех, возвращаясь в город с корзиной смокв (инжира), присел в тени дерева и заснул. Он проспал 66 лет, но чудесным образом собранные им смоквы, остались настолько свежими, что из них по-прежнему капал сок.



В другом апокрифе повествуется о благочестивом игумене Агапии, отправившемся на поиски рая. Рай описывается как чудесный сад, залитый сиянием, которое в семь раз ярче солнечного света. Хлеб, полученный Агаиием в раю, способен творить чудеса: он насыщает умирающих от голода корабельщиков, воскрешает отрока, умершего за две недели перед этим, а «укрухом» (ломтем) этого хлеба сам Агапий питается в течение сорока лет. В то же время апокрифы удовлетворяли не только литературные, но и богословские интересы. В них ставились проблемы, особенно волновавшие умы религиозных людей: о причинах неустройств в этом мире, который, как учила церковь, был создан и управляем всемогущим и справедливым божеством, о будущем мира, о судьбе человека после его смерти и т. д. Этой теме посвящен, например, популярный апокриф — «Хождение богородицы по мукам». Апокрифы встречались в древнерусской письменности на всем протяжении ее истории, и в дальнейшем нам еще придется вернуться к апокрифическим сюжетам, получившим распространение в более позднее время.