Cочинение «Патриотизм летописи – художественный анализ»

Политические взгляды и симпатии летописцев были различны. Несмотря на это, вся летопись проникнута одной идеей — утверждением единства Русской земли. Горячий патриот, летописец не устаёт призывать князей и весь русский народ к защите единства и независимости всего Русского государства. У летописца сильно развито чувство родины и сознание единства всех русских племён. Интересы общерусские он ставит выше местных интересов. Поэтому он скорбит по поводу княжеских междоусобиц, которые подрывали целостность страны и облегчали внешним врагам нападения на неё. С большой похвалой отзывается летопись о таких князьях, которые являлись «добрыми страдальцами» за Русскую землю.



Летопись с уважением говорит о воинской чести и жажде воинской славы, которые вдохновляют на подвиги во имя родины; она воспевает мужество, храбрость, воинскую доблесть таких князей, как, например, Святослав и Владимир Мономах. В ней подчёркивается чувство дружбы и ратный товарищеский дух, которые связывают князя с дружиной