Cочинение «"Патриотизм состоит не в пышных возгласах..." В Г.Белинский»

Мы часто слышим и произносим высокие слова о любви к родине, порой не задумываясь о том, в чём выражается эта любовь.

Кого можно считать истинным патриотом, верным сыном своего отечества? Любовь к родной земле выражается по-разному: вот

человек совершил первый полёт в космос, сделал научное открытие, добился высоких показателей в труде, создал гениальное

произведение искусства. … А может быть, истинная любовь выражается в том, что в трудные для своей родины времена человек

с оружием в руках встал на её защиту, спас от врагов, остался преданным ей во вражеском плену? Примером проявления

истинной любви к отечеству, на мой взгляд, является жизнь и подвиг замечательного человека, нашего земляка, Героя

Советского Союза Михаила Петровича Девятаева, написавшего о своей судьбе книгу «Побег из ада».

… Мечта стать лётчиком появилась у Миши ещё в детстве. Стране нужны были люди этой профессии, а Девятаев всегда хотел

быть полезным России. Для осуществления мечты он приехал в Казань и, преодолевая множество трудностей, добился своей

цели: стал лётчиком. По окончании училища Девятаев получил направление в истребительскую авиацию. Когда на страну напали

«гитлеровские орды», он проходил службу в городе Могилёве. Боевые вылеты Михаил Петрович совершал успешно, сбивая

вражеские самолёты. За мужество и героизм награждён орденом Красного Знамени. Несколько раз лежал в госпиталях, но

всегда возвращался в строй.

13 мая 1944 года самолёт Девятаева был подбит, самому ему пришлось пригнуть с парашютом на вражескую территорию. С

этого дня и началась чёрная полоса в его жизни – попал в плен.

Побывал Михаил Петрович не в одном концлагере: сначала был Абвер. С первого дня ему и прибывшим военнопленным открылась

вся страшная картина лагерной жизни. «Мы с ужасом смотрели на эту очередь скелетов, закутанных в лохмотья. Они стояли с

алюминевыми мисками и один за другим подходили к бочке по среди двора, из которой наливали в миску «суп»… Его не стали

бы есть даже свиньи».

После Абвера был Лодзинский лагерь, затем Клейкёнигсбергский. Но никогда Девятаева на покидала мысль о побеге из плена,

все дни он мечтал об одном – вернуться в своё отечество и воевать против врага, захватившего родную землю. В

Клейкёнигсбергском лагере Девятаев и его товарищи вырыли подкоп, но их планы раскрыли. Перевели в Заксенхаузен –

центральный концентрационный лагерь фашистов. «Здесь изобретались и испытывались на заключённых самые дьявольские

способы умерщвления людей и затем распространялись в другие лагеря». Но он выжил и здесь.

Самым тяжёлым и суровым, оставившим неизгладимы след в душе Девятаева был концлагерь Пенемюнде, находящийся на острове

Узедам. За малейшую провинность эсэсовцы «могли ударить, искалечить, убить». «Они радовались хохотами, видя выпущенные

кишки узника. Протыкали военнопенным глаза, бросали свои жертвы на бороны, привязывали верёвками и рвали живые тела

пополам». Только сильный человек, с твёрдым духом, мог выжить в таких ужасных условиях, слабые погибали сразу. Какой

волей и каким упорством нужно было обладать, чтобы перенести все эти страшные муки!

В самых нечеловеческих условиях Девятаев всегда оставался человеком, думая не только о себе, но и о людях, которые были

рядом с ним, старался помочь поддерживать своих товарищей, думал о родине, верил в победу.

Читая книгу, удивляешься, как Михаил Девятаев любил отчизну, насколько велики были верность и преданность ей!… Однажды

в Пенемюнде, когда Михаил Петрович со своими «собратьями по несчастью» обсуждая подробности плана захвата самолёта, к

ним подошёл один заключённый по имени Костя-морячёк и сказал: «О родине думается? А не всё ли равно, кому служить? Были

бы денежки да девушки». Михаил Девятаев не смог простить ему таких слов, и, хотя стычки между заключёнными строго

карались, изо всех сил ударил его кулаком в подбородок, сбив предателя с ног.

Даже в плену находясь в положении раба, Девятаев сохранил своё человеческое достоинство, не склонил голову перед

врагам, не дал очернить родную землю, пример тому поведения героя на допросах. Он всегда говорил смело и открыто, не

скрывая перед фашистами своей ненависти к ним.

- Сколько сбил самолётов? Разумеется, таковых нет? – спрашивал фриц.

- Я сбил девять ваших самолётов, из них три бомбардировщика.

- Чего ты упираешься, всё равно мы победим, переходи на нашу сторону!

- Как же вы победите, если отступаете на всех фронтах под ударам наших войск? Я русский, люблю Россию и никогда

её не предам, - отвечал им заключённый.

Во время таких допросов Девятаев подвергался пыткам и издевательствам. Но даже в невыносимых условиях он не позволял

себе падать духом, думать о самоубийстве. Однажды его друг, лётчик Иван Пацула, сказал:

- Лучше смерть, чем такие муки.

- Самоубийство выбирают только трусы, с собой покончить – это равносильно сдаче в плен… добровольной сдаче, -

учил он своего товарища, потерявшего всякую надежду на избавления от смерти.

До последней минуты Девятаев надеялся на спасения. Проявив чудеса смелости, находчивости, он совершает, казалось бы,

невозможное, угоняет вражеский самолёт. Разве это ни есть пример истинной любви к отечеству? Источённому, измученному

пытками человеку, удаётся поднять в воздух самолёт незнакомой конструкции и в крайне неблагоприятных погодных условиях

перелететь на нём к своим. Это настоящий подвиг! «Победа человеческого интеллекта», «мужество и инициатива», «проявление

исключительной находчивости в достижении своей цели», - эти слова относили великие люди России к лётчику Девятаеву.

Размышляя о судьбе Михаила Петровича Девятаева я вновь задаюсь вопросам: «А что же помогло ему всё это вынести?» Ответ

на него я нашла в книге «Побег из ада»: «Родина! Что может вновь дороже для советского человека! Все дни и месяцы в

фашистских застенках только и жили с мыслями о ней. Ради неё мы боролись со смертью и победили её». Значит, самое

главное, что помогло Михаилу Петровичу выстоять в «аду» и победить – это любовь к своей стране.

Жизнь Михаила Петровича Девятаева является ярки примером служения отечеству, и нам, молодым, задумывающимся о будущем,

наверное, надо помнить о людях, для которых родина стала путеводной звездой, во имя неё они, не щадя себя, совершали

великие подвиги.