Cочинение «Пересказ былины из дренерусской литературы «Задонщина»»

8 сентября 1380 года объединенное русское войско под предводительством московского князя Дмитрия Ивановича разбило на поле Куликовом монголо—татарские полчища Мамая. «Задонщина» создана в конце XIV или в начале XVI века брянским боярином Софонием, ставшим позднее священником в Рязани. Автор использовал здесь летописную повесть, устные народные предания о Куликовской битве и «Слово о полку Игореве». Произведение открывается призывом возвеличить землю Русскую, восславить победу над поганым Мамаем.



Устремляясь мыслью к былым временам, автор вспоминает вещего Бояна, искусного гусляра, воспевавшего великих русских князей: Игоря Рюриковича, Владимира Святославовича и Ярослава Владимировича. Теперь же настало время восхвалить великого князя Дмитрия Ивановича и брата его князя Владимира Андреевича, правнука тех князей.



От битвы на Калке до Мамаева побоища прошло 160 лет. Великие князья наполнили сердца свои мужеством и ратным духом и собрали храбрые полки.



* На Москве кони ржут, звенит слава русская по всей земле.

* Трубы трубят на Коломне, в бубны бьют в Серпухове, стоят стяги у Дона великого.

* Звонят вечевые колокола в Великом Новгороде, собираются мужи новгородские на помощь князю Дмитрию Ивановичу.

* Все князья русские хотят пролить кровь за землю Русскую, за веру христианскую.



К ним присоединились два брата Ольгердовича— Андрей и Дмитрий, а также князь Дмитрий Волынский, «чтобы испытать мечи свои литовские о шлемы татарские, копья немецкие о кольчуги басурманские». Пришел поганый Мамай на Русскую землю и воинов своих привел. Быть великой битве на речке Непрядве, между Доном и Днепром, на поле Куликовом. Словно соколы и ястребы, переправились через реку сыновья русские и напали на сильную рать татарскую. Ударились на поле Куликовом копья гибельные о доспехи татарские, загремели мечи булатные об их шлемы. Черна земля под копытами, костями татарскими поля усеяны, холмы и луга кровью политы. Застонали русские князья и воеводы, побежденные у Дона великого. Тут чернец Пересвет сказал великому князю Дмитрию Ивановичу: «Лучше быть убитым, чем полоненным погаными». А по Рязанской земле около Дона не видно ни пахарей, ни пастухов, одни только вороны каркают над трупами да кукушки кукуют.



Птицы запели жалобные песни, заплакали жены воеводские об убитых: «Москва, Москва, быстрая река, зачем ты у нас мужей наших угнала волнами в землю Половецкую?» Послал князь Владимир Андреевич справа на поганого Мамая семьдесят тысяч воинов во главе с князем Волынским. И восхвалил брата своего, князя Дмитрия Ивановича, за то, что тот в столь тяжелое время стал железной обороной земли Русской. Сказал князь великийДмитрий Иванович: «Господи, на тебя уповаю, да не постыжусь в век и не посмеются враги мои надо мной». Словно соколы, полетели на быстрый Дон его полки. Вместе с братом Владимиром Андреевичем повернул князь Дмитрий Иванович полки татар вспять и начали бить их. Князья татарские с коней упали; трупами татар были усеяны поля, а реки покраснели от крови убитых. Застонала земля татарская, бедами и горем покрылась. Поуменьши-лось у их царей желание на Русскую землю ходить. Русским воинам доста -лась богатая добыча: татарские узорчатые ткани, доспехи, кони, вино, сахар. Вознеслась слава русская над позором поганых. Побросали татары оружие и склонили свои головы под русские мечи. Мамай серым волком побежал от своей дружины и явился к городу Кафе. Сказали ему там фряги (итальянцы): «Зачем ты, поганый Мамай, посягаешь на Русскую землю? Должно быть, тебя князья русские сильно попотчевали: ни князей с тобой нет, ни воевод… Беги, поганый Мамай, и от нас…» Помиловал Господь Бог князей русских. И хотя Дон-река три дня кровью текла, страшно было смотреть на трупы христианские, но помиловал Бог Русскую землю, татар же пало бесчисленное множество. И сказал великий князь Дмитрий Иванович:



* «Братья и бояре, князья молодые, нашли вы, братья, смерть между Доном и Днепром, на поле Куликовом, на речке Непрядве. Положили вы головы за Русскую землю и за веру христианскую. Простите меня, братья, и благословите в этом веке и в будущем».