Cочинение «Первая любовь. Произведение рассуждения с элементами повествования»

Французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери говорил: «Любовь – о ней не спорят. Она есть». С этим, пожалуй, согласны все. Да, есть. Но вечный вопрос, что такое любовь, не дает покоя людям. Как ее найти, распознать, не ошибиться? Мои знания о ней вычитаны из статей, книг. Психологи изучают феномен любви, ищут «формулу любви», пытаются создать тест, по которому можно определить любовь, разгадать ее тайны. Успехи в таком изучении очень расплывчатые. Создали даже научную классификацию этого ощущения. Считают, что любовь – дружба, любовь – благодарность, любовь – обожание, любовь – поклонение, неразделенная любовь, первая любовь, любовь поздняя. Но вряд ли кто-нибудь может определить, насколько такая классификация реальна.



Конечно, больше всего хотелось бы понять, что такое первая любовь. Считается, что она бывает даже у ребенка, но случается в основном я 14-17 лет и редко превращается в ту единственную и неповторимую, которой жаждут. Говорят, что первая любовь всегда искренняя и никогда не забывается. Это теория, а в жизни бывает по-разному. Например, мои родители были одноклассниками. Они сидели за одной партой и начали встречаться еще в 9 классе. А на первом курсе института – поженились. У них родилось двое детей – я и мой младший брат. Мне кажется, что у них – действительно единственная на всю жизнь любовь. Они заботятся друг о друге, жалеют друг друга, редко спорят. Вообще мне кажется, что они одинаково думают, а иногда даже говорят одними и теми же словами.



Это, означает, что первая любовь у них стала и любовью – дружбой, и любовью – благодарностью, и любовью – обожанием, и любовью – поклонением. Я очень рад, что они ежедневно подают нам пример вежливого и любящего отношения друг к другу. Надеюсь, что моя первая любовь будет такой же светлой, чистой, яркой, и, конечно же, на всю жизнь!