Cочинение «Песнь о Гайавате (2)»

Генри Лонгфелло был первым поэтом, создавшим настоящую американскую поэму, которая стала самым лучшим его трудом и заняла выдающееся место в сокровищнице всемирной литературы. Всю свою жизнь поэт посвятил служению возвышенному и прекрасному. Он был уверен, что «добро и красота незримо разлиты в мире», и именно эти чувства и мысли выразил в своем произведении.

В «Песни о Гайавате» нашли отражение красота древней индейской легенды, ее величие и чистота. Она наполняет наши сердца то настоящей детской радостью, то нежностью первой любви, то скорбью над бедами человека. Читая произведение, мы словно погружаемся в красоту дивных нетронутых лесов и прерий, знакомимся с характерами и бытом первобытных людей. Светлыми, возвышенными чувствами наполнена древняя легенда, она зачаровывает нас



. . . лесным благоуханьем,

Влажной свежестью долины. . .

Шумом рек и водопадов,

Шумом, диким и стозвучным. . .

Автор «Песни о Гайавате» призывает людей к миру, любви и братству, к труду на пользу ближнего. Так, в главе «Трубка мира» перед нами предстает мудрый Владыка Жизни, который созывает к себе все народы, чтобы вселить мир в их сердца, прекратить постоянные распри и войны между племенами. «С отчей жалостью, с любовью» смотрит всесильный Гитчи Манито на озлобленных и диких людей, в сердцах которых затаилась «глухая вражда». И тогда промолвил Владыка мудрую речь, желая смягчить их «упорный» нрав и «пыл безумный»:



Дал я земли для охоты,

Дал для рыбной ловли воды. . .

. . . Что ж ходить вас заставляет

На охоту друг за другом?



Он призывает всех помириться и стать «братьями друг другу». Владыка обещает приход Пророка, который укажет путь народам. И люди слушаются мудрого совета великого Гитчи Манито.

Таким пророком, чудесным образом появившимся на земле, стал Гайавата. Он был послан Создателем для того, чтобы расчистить реки, леса и рыболовные места и научить народы мирным искусствам. Он должен был внушить людям, что только в борьбе, в труде, в терпении добудут они счастье, заслужат великое благо.

Мы познакомились с трудом Лонгфелло благодаря переводу И. А. Бунина, в котором ярко ощущается, с какой горячей любовью относился переводчик к своей работе. Он стремился сохранить дух и изящность подлинника, его форму и тон, красоту и музыкальность его речи. И это стремление было данью благодарности поэту, доставившему немало чистой и высокой радости переводчику. Радости, которую Бунин передал читателям.